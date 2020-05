LG to firma, która sinusoidalne zachowanie ma chyba wpisane w strategię biznesową. Z jednej strony bowiem produkują bardzo przyzwoicie wyposażone flagowce z ciekawym rozwiązaniem Dual Screen, które póki co ma więcej sensu niż zaginane ekrany. I tak, krytykowałem ich najnowszy model LG Velvet, ale głównie dlatego, że przed jego premierą LG zapowiadało, że „wymyśli wygląd smartfonu na nowo”, a dostaliśmy zwykły telefon, którego przód na dodatek jest niespecjalnie elegancki. Z drugiej strony – LG nie byłoby sobą, gdyby nie wyskoczyło co jakiś czas z rozwiązaniem, którego nie ma nikt inny. I wszystko byłoby spoko, gdyby nie to, że pomysły te na ogół są średnio użyteczne. Tak było z gestami powietrznymi i coś mi mówi, że tak będzie też z nowym pomysłem inżynierów firmy. Ponieważ patrząc na to, co wymyślili bardzo trudno jest zgadywać, do czego to rozwiązanie może się przydać.

Nowy telefon LG będzie… obracany?

Tak, w tym tytule nie ma błędu. Według AndroidAuthority nowy telefon LG ma składać się z dwóch wyświetlaczy, jeden pod drugim. Ten górny miałby zostać umieszczony na czymś w rodzaju prowadnicy, pozwalającej mu na obrót o 90 stopni. Jeżeli pytacie, jakby to miało wyglądać – mniej więcej tak:

Żeby oddać LG sprawiedliwość – obracanie ekranu w ten sposób nie jest w świecie mobilnej komunikacji pomysłem całkowicie nowym. W taki sposób ekran obracał się chociażby w N88.

Czy taki design spełnia w ogóle jakąś funkcję?

Szczerze? Póki co wiemy niezbyt wiele, więc taki telefon może się okazać albo spektakularną porażką, albo zupełnie odmienić to, jak korzystamy z urządzenia mobilnego. Potencjalne sposoby użycia, na jakie wskazują przecieki, to konsumpcja mediów i gry wideo. O ile w tym drugim przypadku można mówić o jakimś zamyśle (kontrolki na tym dolnym panelu, niezakłócony obraz na górnym), o tyle w przypadku oglądania filmów chciałem zaznaczyć, że już dawno telefony mają takie funkcje jak obracanie.