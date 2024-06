iPad niczym iPhone. Pozwoli instalować aplikacje spoza oficjalnego sklepu

Tegoroczne WWDC za nami. iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11, visionOS 2, tvOS 18 zostały pokazane publicznie. Zaawansowane funkcje, narzędzia, nowe możliwości. Było tego sporo. Jednak najważniejszym elementem konferencji było zaprezentowanie Apple Intelligence – Sztucznej Inteligencji, dzięki której Apple chce zrewolucjonizować swoje sprzęty. Choć wiedzieliśmy, że funkcja ta nie pojawi się na premierze w krajach unijnych, chyba nikt się nie spodziewał, że do AI dołącza inne funkcje, z których w Unii nie skorzystamy – przynajmniej w tym roku. Wraz z iOS 18 beta 2 użytkownicy mogą już testować funkcje "iPhone Mirroring" czy bardziej zaawansowane narzędzia udostępniania ekranu – te również nie są dostępne w krajach Unijnych i na ten moment nie wiadomo kiedy zostaną udostępnione gdyż Apple zasłania się "niepewnościami regulacyjnymi".

Choć cała uwaga użytkowników skupia się przede wszystkim na iOS 18 i tego, co pojawiło się w najnowszej wersji beta, warto przyjrzeć się temu, co zawitało do drugiej bety systemu przygotowywanego z myślą o iPadach. A zmiany te powinny zainteresować, tych, którzy z tabletów z logo nadgryzionego jabłka korzystają w Unii Europejskiej. W marcu tego roku weszły w życie przepisy Aktu o rynkach cyfrowych, które nakładają na największe firmy technologiczne dodatkowe obowiązki i obostrzenia. To właśnie dzięki DMA posiadacze iPhone'ów z EU mogą między innymi instalować zewnętrzne sklepy z aplikacjami, instalować aplikacje bezpośrednio ze stron internetowych, korzystać z zewnętrznych metod płatności z pominięciem systemów Apple, a deweloperzy alternatywnych przeglądarek mogą oferować swoim użytkownikom autorskie silniki, na których ich przeglądarki działają na innych systemach.

Apple respektu przepisy DMA. iPad zyskuje nowe funkcje

W kwietniu tego roku dowiedzieliśmy się, że również iPadOS został objęty przepisami wynikającymi z Aktu o rynkach cyfrowych. Kilka miesięcy po tym, jak Apple zostało wyznaczone strażnikiem dostępu dla iOS, przeglądarki Safari, czy App Store. Komisja dała Amerykanom 6 miesięcy na wprowadzenie do iPadOS odpowiednich zmian i widać, że firma czeka z pełnym ich wprowadzeniem na iPadOS 18, które w pełnej, stabilnej wersji, powinno trafić do użytkowników już tej jesieni – jeśli nie przy okazji premiery iPhone'a 16 i iOS 18, to kilka tygodni później. Jednak już teraz pierwsi użytkownicy i deweloperzy mogą testować to, co przepisy DMA nakładają na Apple w stosunku do iPadOS.

iPadOS 18 beta 2 pozwala na instalowanie zewnętrznych sklepów z aplikacjami, oferuje alternatywne metody płatności w aplikacjach, wybór domyślnej przeglądarki przy pierwszych uruchomieniu Safari, czy kilka innych. Co ważne, zaproponowane zmiany dostępne są wyłącznie dla użytkowników z Unii Europejskiej. Już przy okazji ogłoszenia ich dla iOS, Apple postawiło sprawę jasno – by korzystać z rozwiązań i narzędzi nakładanych przez Akt o rynkach cyfrowych, musimy znajdować się fizycznie w którymś z krajów unijnych oraz mieć konto Apple założone na kraj unijny. Funkcje te zostają ograniczone z chwilą opuszczenia kraju unijnego po upływie określonego czasu.