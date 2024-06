macOS 15 Sequoia - wszystko co musisz wiedzieć o nowym systemie!

macOS 15 Sequoia to kolejna ewolucja systemu komputerowego systemu Apple. W opinii wielu — będącego nieco w tyle za największym konkurentem. Z drugiej strony: niezwykle przewidywalnego i... stabilnego w działaniu, dzięki ograniczonej liczby urządzeń na której jest dostępny.

Jedną z najnowszych funkcji nowego systemu jest iPhone Mirroring!

Jeżeli kiedykolwiek chcieliście korzystać z iPhone'a bezpośrednio na ekranie komputera to w tym roku nareszcie to będzie możliwe. Nowa funkcja, iPhone Mirroring, pozwoli bezprzewodowo połączyć ze sobą urządzenia i zarządzać smartfonem z poziomu komputera. Co więcej: na macOS będziemy również mogli odczytywać powiadomienia i zarządzać aplikacjami. Największy plus? Nareszcie będziemy mogli wygodnie zarządzać Instagramem bez konieczności kombinacji i sięgania po dodatkowe aplikacje.

Łatwiejsze zarządzanie okienkami stanie się faktem w macOS 15 Sequoia!

Nowe algorytmy pozwolą łatwiej zarządzać ikonkami w macOS 15 Sequoia. Te będą się automatycznie dostosowywać i grupować — a co ważniejsze, dla pewnych ustawień będziemy mogli skorzystać ze skrótów klawiszowych. Dotychczas jedyną opcją w temacie było sięgnięcie po zewnętrzne, nierzadko płatne aplikacje. Teraz system nareszcie będzie miał to w standardzie.

Odświeżony menadżer haseł

O tej nowości plotkowało się od kilku tygodni i faktycznie — mamy to! Apple przygotowuje nowy menadżer haseł, który ma być jeszcze bezpieczniejszy i wygodniejszy w obsłudze. W nowej wersji menadżer haseł będzie przechowywał hasła wifi, aplikacji, stron internetowych, kody weryfikacyjne i więcej!

Moc nowości zmierza do przeglądarki Safari

Jeżeli korzystacie z autorskiej przeglądarki internetowej Apple, Safari, to prawdopodobnie doskonale znacie jej mocne i słabe strony. W tym roku Apple poświęciło przeglądarce nieco więcej uwagi — i jesienią odświeży cały zestaw tamtejszych modułów. Zarządzanie odtwarzanym wideo będzie wygodniejsze niż kiedykolwiek, Czytnik zaoferuje ładnie złożone podsumowania treści, zaś maszynowe uczenie pozwoli w mig odnaleźć najważniejsze informacje na stronie.

Apple wciąż idzie w gry. Co nowego w temacie zaoferuje macOS 15?

Apple od kilku lat regularnie poświęca grom na Maka kapkę konferencji. Tym razem również chwalili się ile to premier nie mają (a mają tyle, co kot napłakał) i z dumą rozprawiają o "Death Stranding" i "Control". Grach, przypomnijmy, które trafiły na konsole pięć lat temu. Jednak firma stale dopracowuje swoje narzędzia które pozwolą łatwiej portować gry z Windowsa na macOS. Wisienką na torcie podczas dzisiejszej prezentacji było pokazanie Assassin's Creed: Shadows. Nie, Mac wciąż nie jest komputerem dla graczy, ale faktycznie zaczyna się tam dziać coraz więcej.

