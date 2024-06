Dwie duże nowości w iOS 18 beta 2 - oto co omija polskich użytkowników

Jedną z najbardziej oczekiwanych przeze mnie funkcji w iOS 18 beta 2 jest iPhone Mirroring, która umożliwia użytkownikom Maków wyświetlanie ekranu swojego iPhone’a bezpośrednio na komputerze. Dzięki temu można obsługiwać iPhone’a z poziomu macOS, odbierać powiadomienia oraz przenosić pliki między urządzeniami - nie jest to nic świeżego, pozwalają na to inne ekosystemy, na przykład Huaweia. Jest to bardzo przydatne dla osób intensywnie korzystających zarówno z Maca, jak i iPhone’a, ponieważ ogranicza sięganie po telefon, gdy pracujemy lub po prostu korzystamy z komputera z macOS robiąc inne rzeczy.

Kolejną ważną nowością jest ulepszona funkcja udostępniania ekranu, znana jako SharePlay. Nowa wersja tej funkcji pozwala na rysowanie na ekranie drugiej osoby, co jest pomocne przy wskazywaniu kroków do wykonania. Ponadto, SharePlay umożliwia zdalne kontrolowanie urządzenia, co bywa regularnie stosowane podczas zdalnej pomocy technicznej oraz współpracy na odległość. Można w ten sposób pomagać mniej zaawansowanym technicznie członkom rodziny czy znajomym. Oprócz nowych funkcji, iOS 18 beta 2, zawiera oczywiście wiele poprawek błędów i usprawnień, które mają na celu wyeliminowanie problemów w działaniu systemu.

iPhone mirroring nie dla Unii Europejskiej. iOS 18 beta 2 dostępna

Trzeba jednak zaznaczyć, że funkcje iPhone Mirroring i ulepszony SharePlay nie będą początkowo dostępne w Unii Europejskiej, podobnie jak Apple Intelligence. Apple planuje wprowadzenie tych opcji w regionie dopiero w 2025 roku, co oznacza, że na jesieni, gdy iOS 18 zadebiutuje, polscy użytkownicy nie będą mogli skorzystać z tych nowości przez kilka miesięcy. Możemy spodziewać się, że Apple uaktywni je w jednej z późniejszych aktualizacji, np. iOS 18.1 czy iOS 18.2. Cieszy mnie fakt, że Apple dodaje te nowości do swojego systemu, ale brak terminowości pod względem wdrożenia ich na terenie UE zapewne mocno zirytuje wiele osób.

Oprócz iOS 18 beta 2, dostępne są również drugie bety pozostałych systemów operacyjnych Apple: iPadOS 18, macOS Sequoia, tvOS 18 oraz watchOS 11.