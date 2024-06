Kalkulator i wiele więcej. Oto, co wprowadzi iPadOS 18!

KALKULATOR NA IPADACH!

Jedną z najbardziej oczekiwanych i memicznych nowości w iPadOS 18 jest wprowadzenie Kalkulatora z funkcją Math Notes. Umożliwia on pisanie odręczne lub wprowadzanie wyrażeń matematycznych, które są natychmiast rozwiązywane. Nowa funkcja tworzenia wykresów pozwala na wizualizację równań poprzez dodanie odpowiednich wykresów jednym stuknięciem. Istnieje także możliwość dodawania wielu równań do jednego wykresu, co ułatwia analizę korelacji. Dodatkowo, Kalkulator oferuje zarówno podstawowe, jak i naukowe funkcje, umożliwiając zobaczenie całych wyrażeń przed ich rozwiązaniem. Historia obliczeń pozwala na przeglądanie wcześniejszych zadań, a funkcja konwersji jednostek ułatwia przeliczanie długości, masy, walut i innych miar. iPad dostał więc „superkalkulator”.

Funkcja Smart Script

Funkcja Smart Script wykorzystuje potencjał Apple Pencil, umożliwiając płynniejsze i bardziej czytelne sporządzanie odręcznych notatek. Dzięki wygładzaniu i prostowaniu pisma w czasie rzeczywistym, użytkownicy mogą pisać szybko bez pogorszenia czytelności tekstu. Edycja odręcznych notatek jest równie łatwa, co edycja tekstu cyfrowego. Za pomocą Apple Pencil można dodawać spacje, wymazywać zdania czy nawet wklejać tekst cyfrowy do odręcznego, co automatycznie dopasowuje akapit do nowej treści. W aplikacji Notatki wprowadzono także usprawnienia dotyczące tekstu cyfrowego. Użytkownicy mogą teraz zwijać sekcje pod nagłówkami i podtytułami, co zwiększa komfort pracy. Informacje mogą być wyróżniane pięcioma nowymi kolorami, co ułatwia organizację notatek.

Więcej personalizacji, jak w iOS

iPadOS 18, podobnie jak iOS 18, oferuje nowe możliwości personalizacji, pozwalając użytkownikom na lepsze dopasowanie urządzenia do własnych preferencji. Ekran początkowy, ikony aplikacji i Centrum sterowania mogą być konfigurowane w jeszcze większym stopniu. Ikony i widżety można umieszczać w dowolnym miejscu ekranu, co pozwala na stworzenie idealnego układu i lepsze wykorzystanie tapety. Użytkownicy mogą również dostosować wygląd ikon, aby wyświetlały się jaśniej, ciemniej lub z lekkim zabarwieniem kolorystycznym. Istnieje możliwość powiększenia ikon i widżetów poprzez usunięcie z widoku ich nazw, co nadaje menu bardziej minimalistyczny wygląd.

Do tego system wprowadza przeprojektowany pasek kart, który unosi się nad treścią aplikacji i stanowi uzupełnienie paska bocznego. Nowy pasek kart zapewnia jednocześnie wygodny dostęp do ulubionych kart, a jednocześnie wtapia się w pasek boczny. Użytkownicy mogą korzystać z przeprojektowanego paska nawigacji do zmiany kolejności kart lub dodawania nowych z poziomu paska bocznego, co stanowi zupełnie nowy sposób personalizowania interakcji z aplikacjami.

Do tego oczywiście do iPadOS 18 trafią wszystkie funkcje Apple Intelligence.