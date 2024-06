iOS 18 już oficjalnie! Co nowego na iPhone'ach?

Zmiany w ikonach aplikacji na ekranie!

iOS wprowadza coś, o co użytkownicy prosili od dawna. Pierwszą zaprezentowaną nowością jest to, że możemy układać ikony aplikacji na ekranie w dowolnych miejscach — nie muszą już być one przyklejone do siebie, od lewej do prawej, od góry do dołu. Możemy więc układać to dokładnie tak, jak chcemy (śmiech Androidowców za 3, 2, 1…). Do tego można natywnie zmieniać kolory wszystkich ikon aplikacji — pojawił się tryb jasny i ciemny (lub automatyczny), ale także możemy zmieniać główny kolor wszystkich ikon na dowolnie przez nas wybrany. Nie trzeba więc już kombinować, żeby zrobić swój wymarzony aesthetic ekran główny.

Do tego wybrane aplikacje możemy ukryć w schowanym folderze, żeby nie były one widoczne na głównym ekranie. Do tego możemy wybrać, które nasze kontakty chcemy udostępnić danej aplikacji. Apple zdecydowało się również zdecydowanie uprościć sposób parowania urządzeń firm trzecich przez Bluetooth.

Nowe centrum sterowania

Zmienia się również centrum sterowania (to, które pokazuje się, kiedy zsuwamy palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu), gdzie zmieni się nieco kształt wszystkich kafelków na bardziej zaokrąglony, a do tego podzieli się on na różne zakładki (jedna ogólna, druga do odtwarzania muzyki, trzecia do kontroli smart home) i dowolnie je edytować, mając również pełną kontrolę nad wielkością wszystkich kafelków. Niby nic, ale z pewnością usprawni proces korzystania z iOS — bo właśnie takie detale robią różnicę.

Zmiany w Wiadomościach i Mailach

Modyfikacja tekstu (kursywa, pogrubienie, podkreślenie, przekreślenie), planowanie wysyłania wiadomości o wybranej godzinie, dodatkowe efekty w wiadomościach — to wszystko pojawi się w Wiadomościach w iOS 18. Na końcowym ekranie mogliśmy również zobaczyć oficjalne wsparcie dla RCS! Wreszcie!

W kwestii Maili, aplikacja dostanie całkowicie nowy interfejs, który pozwoli na łatwiejsze kategoryzowanie wszystkich wiadomości. Trzeba przyznać, że całość wygląda naprawdę dobrze; i może zawstydzić aplikację Gmaila.

Mapy, Zdjęcia i więcej

Mapy Apple dostaną funkcję tworzenia swoich własnych szlaków wraz ze wskazówkami. Ponadto, Portfel Apple dostanie funkcję, która pozwoli na szybkie przelewy, które będzie można wykonywać wyłącznie poprzez zetknięcie ze sobą dwóch iPhone’ów — tak jak do tej pory można było przekazywać sobie kontakty. Do tego bilety na wydarzenia zmienią wygląd w Wallecie, chociaż w Polsce pewnie specjalnie tej zmiany (niestety) nie odczujemy.

Zmieniła się również aplikacja Zdjęć, które są teraz pojedynczą siatką z biblioteką na dole. Przycisk Filtruj pozwala zawęzić listę według naszych wymagań — nowe miejsce pod siatką na ulubione katalogi, zwane kolekcjami, na przykład ludzie i zwierzęta, określone dni czy screenshoty.

Game Mode na iPhonie!

Do tego Tryb gry pojawi się w iOS 18 na iPhone’ach. Jak możecie się domyślić, minimalizuje on aktywność w tle, co przekłada się na maksymalną liczbę klatek na sekundę, co zwiększa szybkość reakcji kontrolerów i słuchawek AirPods w trybie bezprzewodowym.

I… to tyle. Ale gdzie są nowości AI?