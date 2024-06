Kilka dni temu Fundacja Polska Bezgotówkowa poinformowała o pierwszym wdrożeniu nowego standardu płatniczego na polskim rynku - Click to Pay, przygotowanego we współpracy z organizacjami płatniczymi – Mastercard i Visa.

Click to Pay - co to? Po co mi to potrzebne?

W swoim komunikacie Fundacja Polska Bezgotówkowa informuje, iż Click to Pay to wygodna i bezpieczna metoda dokonywania płatności za zakupy online - oparta na globalnym standardzie SRC (Secure Remote Commerce), opracowanym przez EMV Co.

Od strony technologicznej za cały proces płatności i platformę do zapisywania kart płatniczych, odpowiedzialne będą organizacje Mastercard i Visa, które mają zapewnić kupującym maksymalnie proste i bezpieczne doświadczenia zakupowe.

Usługa Click to Pay wykorzystuje technologię tokenizacji znaną już z innych rozwiązań jak Apple Pay czy Google Pay. Token w płatnościach zastępuje dane karty, zamieniając je w zaszyfrowany algorytm. Każdy token jest unikalny i tym samym bardzo trudny do odczytania.

Na udostępnionych przez w/w organizacje platformach, po założeniu konta klienci będą mogli zapisać dane swoich kart płatniczych, by później podczas zakupów online w kraju i na świecie, po kliknięciu przy płatności w bramce płatniczej w ikonę Click to Play oraz autoryzacji (adres e-mail lub numer telefonu), szybko i bezpiecznie zapłacić za nie - bez podawania danych kart płatniczych, danych osobowych czy adresu do wysyłki.

Joanna Erdman, prezeska zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa:

Dzisiejsi konsumenci cenią szybkość, wygodę i bezpieczeństwo podczas zakupów. W świecie fizycznym takie kryteria spełniają płatności zbliżeniowe. W świecie online takim standardem dla kart może być w przyszłości usługa Click to Pay. Połączenie wielu kart w jednym wirtualnym portfelu to nie tylko błyskawiczna i wygodna obsługa płatności (one click). To także zwiększenie szybkości zakupów wraz z poczuciem bezpieczeństwa. Naszym celem jest dostosowanie sieci akceptacji w Polsce do globalnego standardu, aby zmniejszyć liczbę porzucanych koszyków na etapie dokonywania płatności.

Fundacja Polska Bezgotówkowa podała, iż pierwszego wdrożenia w Polsce nowego standardu Click to Pay podjął się już pierwszy operator bramki płatniczej Autopay, ale do końca 2024 roku, będzie on również dostępny w: Fiserv Polska, PayNow, PayU, Przelewy24, Tpay oraz Wordline.

Autopay - pierwsza bramka płatnicza z usługą Click to Pay

My postanowiliśmy dopytać więc Autopay o szczegóły tego wdrożenia. W pierwszej kolejności zapytaliśmy, jak to dokładnie ma działać?

Kamila Świercz, Cards Payments Product Owner w Autopay:

Click to Pay to wygodny i bezpieczny system płatności kartą online, który pozwala dokonywać zakupu jednym kliknięciem. Usługa eliminuje konieczność każdorazowego wpisywania numeru karty płatniczej i innych informacji podczas dokonywania płatności. Dane karty są zapisywane i przechowywane w bezpiecznych centrach danych. Rozwiązanie korzystnie wpływa na wygodę użytkownika, a także poziom bezpieczeństwa poprzez wykorzystanie zaszyfrowanego, wirtualnego numeru karty, który jest unikalny dla użytkownika.

By skorzystać z usługi wystarczy przy pierwszej transakcji założyć konto podając: imię, nazwisko, numer telefonu i adres mailowy oraz dane karty. W kolejnym kroku użytkownik potwierdza tożsamość poprzez dodatkową warstwę zabezpieczeń, np. poprzez podanie kodu, który otrzymuje drogą SMS. Może też dodatkowo zapisać urządzenie (laptop, smartfon czy tablet), z którego korzysta, by w przyszłości było ono rozpoznawane.

Po rejestracji płatność jednym kliknięciem może się odbyć poprzez rozpoznanie po adresie mailowym (wystarczy, że kupujący poda kod otrzymany przez SMS lub mailem) lub rozpoznanie po urządzeniu (użytkownik widzi na stronie transakcyjnej ostatnie cztery cyfry swojej karty, którą wybiera, potwierdzając następnie swoją tożsamość jedną z dostępnych szybkich metod autentykacji).

Z kolei na pytanie, w których sklepach można już płacić z poziomu usługi Click to Play? Uzyskaliśmy taką odpowiedź:

Click 2 Pay uruchomiono pilotażowo u kilkunastu merchantów - w tym u Cocodrillo (https://pl.coccodrillo.eu/) , Colway (https://sklep.colway.pl/) i Moliera2 (https://www.moliera2.com/). W najbliższych tygodniach udostępnimy usługę u merchantów, u których można opłacić rachunek za energię i inne usługi. Do końca września 2024 wszyscy nasi merchanci powinni mieć włączony Click 2 Pay.

No i na koniec najważniejsza odpowiedź, w jaki sposób możemy zarządzać dodanymi do usługi kartami płatniczymi?

Dla użytkowników udostępniony jest profil użytkownika dostępny pod adresem: https://src.mastercard.com/ profile/enroll

Dzięki temu użytkownik może zweryfikować m.in., jaką kartę ma dodaną do usługi, może dodać nową czy zaktualizować dane.

Click to Pay od Visa

Jak można się łatwo domyślić, mimo iż Mastercard i Visa wspólnie opracowywali ten standard, nadal będą konkurować o własnych klientów w tym zakresie. Od siebie więc dodam, iż konfigurację platformy Click to Pay zarządzanej przez Visa, dokonacie pod tym linkiem.

InPost Pay - wzór do naśladowania dla Click to Pay

Osobiście mam nadzieję, iż uda się to wdrożyć tak, jak zrobił to InPost z przyciskiem w koszyku - Kup z Inpost Pay, a więc rzeczywiście mowa tu o kliknięciach, a nie przedzieraniu się przez kolejne formularze osobowe i adresowe w każdym ze sklepów z opcją Click to Pay. Na podanych przez Autopay stronach sklepów, nie znalazłem jeszcze tego rozwiązania.

Źródło: Fundacja Polska Bezgotówkowa/własne.

Stock Image from Depositphotos.