Wszystkie nowości w watchOS 11. Co zaoferuje nowy system Apple Watch?

Wpływ treningów na nasz organizm i dni odpoczynku

Apple Watche dostaną odświeżony tryb treningowy, który na podstawie danych osobowych i treningów pozwoli ocenić, jak intensywność i czas trwania ćwiczeń wpływa na nasz organizm w dłuższej perspektywie. Do tego będziemy mogli dodawać ocenę wysiłku do wykonanego treningu, co w dłuższej perspektywie nam wskaże, czy powinniśmy zwiększyć intensywność, czy raczej nieco odpuścić, uwzględniając także dni odpoczynku.

Bowiem właśnie, aplikacja podpowie nam również, kiedy powinniśmy odpocząć i naładować baterię. To też sprawia, że przerwy spowodowane chorobą czy kontuzją nie przerwą już „streaku” aktywności. Teraz można wstrzymać pierścienie aktywności, a także dostosować ich cele w zależności od dnia tygodnia.

Aplikacja Witalność na Apple Watch

W watchOS 11 pojawi się również nowa aplikacja Witalność, która pozwoli nam monitorować kluczowe wskaźniki zdrowotne, a do tego oferuje funkcje śledzenia cyklu ciąży. Aplikacja poinformuje również, gdy wskaźniki zdrowotne, takie jak tętno, będą odbiegać od normy.

Warto również wspomnieć o funkcji Check In, która pozwoli nam udostępnić nasze aktualne położenie znajomym, żeby ci cały czas wiedzieli, gdzie się znajdujemy. To świetnie się sprawdzi podczas nocnych ćwiczeń czy treningach w obcych miejscach.

Domyślny zegarek

Do tego skróty z widżetami (Smart Stacks), które pojawiają się przy przesunięciu palcem od dołu ekranu do góry, będą bardziej „domyślne” — pokażą nam prognozę pogody, jeśli ta ma się zmienić, zaproponują tłumaczenie na urzędowy język kraju, do którego właśnie przylecieliśmy i więcej. Zegarki do tego będą wykorzystywać maszynowe uczenie, żeby obrabiać zdjęcia w taki sposób, żeby pasowały na tarczę naszego zegarka.