To już druga część naszego cyklu z ofertami na internet mobilny, zaczynaliśmy od zakresu kwotowego do 10 zł miesięcznie, czas na drugi pułap do 20 zł miesięcznie.

Poprzednie zestawienie ofert na internet mobilny do 10 zł, to pakiety, które przydadzą się rzecz jasna osobom z niewielkim zapotrzebowaniem na transfer danych, na jakieś pojedyncze, weekendowe wyjazdy czy do tabletu. Oferty do 20 zł, to już nieco większe limity i większe zastosowanie. Dla przypomnienia, są to dedykowane oferty na internet mobilny, bez ofert głosowych do telefonu.

Jeśli interesują Was tylko oferty głosowe, zapraszam do innego naszego cyklu:

Jeszcze jedna kwestia, bo pod poprzednim wpisem zwrócono mi uwagę, iż nie zaznaczam, które oferty są cykliczne - miesięczne, a które jednorazowe - miesięczne. Jeśli w poniższych ofertach dostępna będzie tylko jedna z tych opcji, wspomnę o tym.

Jednorazowe pakiety są korzystne dla osób, które nie korzystają z takiego internetu mobilnego co miesiąc, a jedynie okazjonalnie na wybrany miesiąc czy kilka nie następujących po sobie miesięcy w roku.

Internet mobilny w a2mobile (internet na kartę - zasięg Plus)

Na start mamy przykład, tylko z opcją cykliczną - a2mobile ma taki pakiet za 12,90 zł z limitem 5 GB transferu danych w miesiącu.

Internet mobilny w Fakt Mobile (internet na kartę - zasięg Play)

Dla przykładu z obiema wersjami - mamy internet mobilny w Fakt Mobile, gdzie dostępny jest zarówno pakiet cykliczny, jak i jednorazowy, oba w cenie 15 zł za 10 GB transferu danych w miesiącu.

Internet mobilny w Heyah 01 (subskrypcja - zasięg T-Mobile)

Już przy trzeciej pozycji w tym zestawieniu mamy ofertę, którą trudno będzie przebić w tej cenie. W subskrypcji Heyah01 za 19,99 zł możemy korzystać z aż 50 GB transferu danych w miesiącu. To subskrypcja, więc opcja cykliczna, ale można ją włączać i wyłączać w dowolnym momencie z poziomu aplikacji mobilnej.

Internet mobilny w Lajt Mobile (abonament - zasięg Plus/Orange)

W Lajt Mobile mamy abonament z limitem 10 GB za 15 zł. Dla przypomnienia, u tego samego operatora jest cykliczny pakiet z internetem na kartę z tym samym limitem, ale za 10 zł miesięcznie. Korzyścią po stronie abonamentu jest limit w roamingu UE - 3,63 GB, dostęp do 5G oraz wybór zasięgu - Play lub Orange (wybieramy raz, przy zamawianiu - nie da się tego w trakcie zmienić).

Internet mobilny w Orange (abonament i internet na kartę - zasięg Orange)

Orange abonament z zobowiązaniem na 2 lata, to elastyczny pakiet internetu mobilnego - za 9,99 zł dostajemy limit 10 GB, a po wykorzystaniu tego limitu dopisywane jest dodatkowo kolejne 10 GB, co łącznie w miesiącu będzie nas kosztować 19,99 zł za 20 GB. W tej ofercie dostępny jest "lejek" na poziomie 1 Mb/s.

W ofercie internetu na kartę wygląda to więc mniej korzystnie - za 15 zł dostępny jest limit zaledwie 5 GB, do wykorzystania w miesiącu. Opcja jednorazowa i cykliczna w tej samej cenie, z tym samym limitem.

Internet mobilny w Otvarta (abonament - zasięg Plus)

W Otvarta dostępny jest abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia - w cenie 19,99 zł dostaniemy limit 10 GB, z dostępem do 5G.

Tak więc jeśli bez znaczenia jest dla Was zasięg poszczególnych operatorów, w sensie macie dobry zasięg każdego z tego zestawienia, najlepszym i najwygodniejszym rozwiązaniem będzie tu subskrypcja Heyah 01.

Stock Image from Depositphotos.