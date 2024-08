Rozpoczynamy nowy cykl wpisów z ofertami na internet mobilny. Poprzedni z ofertami komórkowymi do telefonu cieszył się sporym zainteresowaniem, i co mnie cieszy - z długim czasem interakcji oraz powrotów do poszczególnych wpisów. Mam nadzieję, że i ten przypadnie Wam do gustu i co najważniejsze okaże się równie przydatny w dłuższym okresie.

Cykl z ofertami na internet mobilny również postanowiłem podzielić na zakresy kwotowe z uwagi na to, że każdy w różnym zakresie go wykorzystuje. Niektórym z Was wystarczy niewielki limit transferu do routera mobilnego czy tebletu, czyli do skorzystania kilka razy w miesiącu, a dla niektórych z Was do jedyna opcja na dostęp do sieci w lokalizacjach bez światłowodów, więc potrzebujecie większych paczek danych.

Internet mobilny w aero2 (zasięg Plus)

Zaczynamy od małych pakietów i alfabetycznie od aero2, gdzie w przedziale do 10 zł znajdziemy dwa miesięcznie pakiety internetu mobilnego.

Za 5 zł miesięcznie, dostaniecie internet mobilny z limitem 3 GB, a za 10 zł - 10 GB w miesiącu. Szkoda, że w tym tańszym pakiecie również nie zastosowano przelicznika 1 GB za 1 zł.

Internet mobilny w Fakt Mobile (zasięg Play)

W Fakt Mobile skorzystacie z trzech pakietów w cenie do 10 zł miesięcznie. Pakiet z limitem 1 GB kosztuje 3 zł miesięcznie, z limitem 2 GB - 4 zł, a z 4 GB - 8 zł miesięczie.



Internet mobilny w Klucz Mobile (zasięg Plus)

Tutaj ponownie mamy trzy pakiety z niewielkim transferem do 10 zł miesięcznie. Pakiet z limitem 1 GB kosztuje 3 zł, z limitem 2 GB - 5 zł, a z limitem 10 GB - 9,90 zł miesięcznie.

Internet mobilny w Lajt Mobile (zasięg Plus)

W Lajt Mobile dostępne są podobnie jak w aero2 dwa pakiety, ale tańszy w mniej korzystnej konfiguracji, za 5 zł miesięcznie mamy limit zaledwie 1 GB, bardziej opłaca się wykupić za 10 zł - 10 GB miesięcznie.

Internet mobilny w abonamencie Orange (zasięg Orange)

Dotarliśmy do pierwszej i jedynej oferty w tym zestawieniu z zobowiązaniem na 2 lata, to abonament na internet mobilny w Orange, z limitem 10 GB transferu danych w miesiącu, za 9,99 zł.

Aby uniknąć dodatkowych kosztów, warto tu wyłączyć zapasowy pakiet i po wykorzystaniu 10 GB w miesiącu zadowolić się prędkością do 1 Mb/s.

Internet mobilny w Orange Free na kartę (zasięg Orange)

W ofercie na kartę Orange mamy jeden dedykowany pakiet na internet mobilny z limitem 1 GB za 5 zł miesięcznie.

Osobiście polecam jednak inne rozwiązanie, które już Wam szczegółowo nie raz opisywałem: Internet na kartę Orange za 5 zł - to nadal działa!. Również za 5 zł miesięcznie, możecie tu uzbierać przez 12 miesięcy minimum 300 GB transferu danych, a za kwoty z doładowań przedłużyć ich ważność na kolejne 24 miesiące. W skrócie - minimum 300 GB na 3 lata za 5 zł miesięcznie, czyli łącznie za 60 zł (wystarczy doładowywać raz w miesiącu przez pierwszy rok po 5 zł).

Internet mobilny w Play na kartę (zasięg Play)

W Play na kartę skorzystamy z limitu 4 GB w miesiącu za 10 zł miesięcznie, czyli już bardziej opłacalne będzie wykupienie go w Fakt Mobile.

Internet mobilny w Plus na kartę (zasięg Plus)

W Plus na kartę dostępne są dwa pakiety internetu mobilnego - z limitem 5 GB za 5 zł i 10 GB za 10 zł miesięcznie.

Internet mobilny w tuBiedronka (zasięg T-Mobile)

Na koniec została tuBiedronka na kartę, gdzie akurat nie ma cyklicznych pakietów na internet mobilny, jedynie jednorazowe i to w niezbyt korzystnych cenach - 1 GB za 5 zł i 3 GB za 10 zł.

