Tanie światłowody nju dostępne już w domach jednorodzinnych. Sprawdź swój adres!

Oferta światłowodów w nju mobile, to najtańsza obecnie opcja na rynku, uwzględniając nawet lokalnych dostawców internetu. Jednak z istotnym ograniczeniem dostępności, aczkolwiek teraz to ograniczenie nieco poluzowano.

Do tej pory, światłowody nju mobile dostępne były w dużych miastach, budynkach wielorodzinnych i tam, gdzie nie była dostępna usługa Orange Światłowód.

Dziś sprawdziłem ponownie zasięg tej usługi i okazało się, że obejmuje ona już zasięgiem domy jednorodzinne. Wbrew pozorom to dość istotne zwiększenie dostępności, bo większe jest prawdopodobieństwo, że Orange Światłowodu nie będzie w domach jednorodzinnych niż w wielorodzinnych.

Dla przypomnienia, na dziś z oferty światłowodów nju mobile, skorzystało zaledwie 10 tys. klientów - to niewiele zważywszy, że zadebiutowała ona na rynku niemal dwa i pół roku temu.

Światłowody w nju mobile - oferta

To naprawdę atrakcyjna cenowo oferta, bo za prędkość do 200 Mb/s, zapłacicie zaledwie 39 zł miesięcznie, router w cenie, brak zobowiązania i niewielka opłata na start. Nawet z opłatą za dom jednorodzinny - 59 zł miesięcznie to najtańsza opcja na rynku.

Porównując to z jednym z największych lokalnych dostawców w Polsce - Beskid Media, który jest jeszcze tańszy niż ogólnopolscy dostawcy.

W budynkach wielorodzinnych 200 Mb/s kosztuje 49,90 zł, a wielorodzinnych najniższa, dostępna prędkość 400 Mb/s - 76,80 zł miesięcznie.

Za 49 zł miesięcznie, w nju mobile możecie wykupić wyższą prędkość - 300 Mb/s - to dla domów wielorodzinnych, a w przypadku domów jednorodzinnych, będzie to koszt 69 zł miesięcznie.

Aktualnie, w nju mobile jest promocja, dzięki której za pierwszy miesiąc nie zapłacicie tej opłaty dodatkowej 20 zł. Warto też pamiętać, że do światłowodów nju możecie dokupić do pięciu numerów w subskrypcji komórkowej, każdy za 16 zł miesięcznie - trzeba tu wziąć minimum dwa numery.

Przy jednym numerze to koszt 29 zł miesięcznie. Oferta zawiera pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE oraz 60 GB transferu danych (6,87 GB w roamingu w UE) - limit ten rośnie do 120 GB po pół roku, do 150 GB po roku i 180 GB po dwóch latach stażu.

Zasięg światłowodów nju w swojej lokalizacji, możecie sprawdzić pod tym adresem.

