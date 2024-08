Tego się nie spodziewaliście! Multi SIM w Play i Virgin Mobile

Do tej pory, dodatkowa karta z tym samym numerem dostępna była w tylko w abonamentach dla klientów indywidualnych i biznesowych w Orange i T-Mobile. Jak łatwo się domyślić, również dodatkowo płatna - w wysokości 9 zł miesięcznie. Tak więc, do już niemałych kwot abonamentu do smartfona, trzeba tu doliczać koszt dodatkowej karty do innego urządzenia.

Inaczej jest w ofercie bez zobowiązania, w której skorzystacie już od dawna z dodatkowych kart SIM/eSIM z tym samym numerem, czyli w subskrypcji Orange Flex, ale o tym na koniec.

Multi SIM w Play i Virgin Mobile

Jak to wygląda w nowej ofercie Play i Virgin Mobile? Niestety, podobnie jak w Orange i T-Mobile, z usługi Multi SIM skorzystacie tylko w abonamentach, choć w planach jest udostępnienie jej w przyszłości, również w ofertach na kartę. Podobnie też wygląda to kosztowo - 9 zł miesięcznie. Aczkolwiek taką kartę można włączać i wyłączać w dowolnym momencie, więc nie jest to sztywny, comiesięczny koszt przez całą umowę, jak sam abonament.

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie Play wprowadza usługę Multi SIM, która pozwala sklonować kartę SIM i używać jej na smartwatchach. Dzięki niej, na obu urządzeniach można m.in. wykonywać i odbierać połączenia oraz korzystać z internetu mobilnego np. w trakcie biegania, na zakupach, czy po prostu, gdy zapomnieliśmy zabrać ze sobą telefonu.

Nowa usługa Multi SIM w Play i Virgin Mobile ma jednak spore ograniczenia sprzętowe, bo z dodatkowej karty SIM/eSIM z tym samym numerem na start, skorzystacie tylko na czterech urządzeniach:

Samsung Galaxy Watch Ultra LTE

Samsung Galaxy Watch7 LTE 40mm

Samsung Galaxy Watch7 LTE 44mm

Samsung Galaxy Watch6 Classic LTE 47mm

Choć tu znowu Play zapowiada, iż w najbliższym czasie pojawi się ona na zegarkach z systemem Android innych producentów, a pierwszej połowie 2025 roku na smartwatchach Apple.

W jakich ofertach dostępny jest Multi SIM?

Play wymienia tu wszystkie dostępne abonamenty - od najtańszych do najdroższych:

Klienci indywidualni: SOLO PLAY S, SOLO PLAY M, SOLO PLAY L, SOLO PLAY HOMEBOX, SOLO PLAY HOMEBOX TV, SOLO S II, SOLO M 5G, SOLO L 5G, SOLO HOMEBOX 5G, GRUPA PLAY S, GRUPA PLAY M, GRUPA PLAY L, GRUPA PLAY HOMEBOX, GRUPA PLAY HOMEBOX TV, GRUPA S II, GRUPA M 5G, GRUPA L 5G, GRUPA HOMEBOX 5G.

Klienci biznesowi: BIZNES EUROPA I ŚWIAT, BIZNES PLAY, BIZNES UNLIMITED, SIM S DLA FIRM, SIM M DLA FIRM, SIM L DLA FIRM, SIM BIZNES BOX, SIM BIZNES BOX PRO, SIM BIZNES START, SIM FORMUŁA BIZBOX, SIM S DODATKOWA DLA FIRM, SIM STANDARD DLA FIRM, FORMUŁA SMARTFON 49,99 DLA FIRM, SIM FORMUŁA PERFECT BOX DLA FIRM, SIM FORMUŁA PERFECT DLA FIRM, SIM BIZNES BOX ULTRA.



Z kolei w przypadku Virgin Mobile są to trzy plany abonamentowe, za 20 zł, 30 zł i 40 zł miesięcznie.

Co jeszcze istotne, na tę chwilę aktywacja usługi Multi SIM nie jest możliwa w aplikacji mobilnej Play24. Zarówno klienci Play jak i Virgin Mobile w celu jej aktywacji muszą udać się do jednego z salonów Play lub skorzystać z pomocy konsultanta przez telefon.

Subskrypcja Orange Flex z dodatkowymi kartami SIM/eSIM

Wspomniana na początku subskrypcja Orange Flex, tym samym pozostaje jedyną opcją na darmowe karty SIM/eSIM z tym samym numerem.

Co więcej, w najtańszym pakiecie za 35 zł miesięcznie, można zamówić jedną taką kartę, ale już w planie za 50 zł - dwie, a w planie za 80 zł aż trzy dodatkowe karty SIM/eSIM - całość od początku do końca obsługiwana jest z poziomu aplikacji mobilnej Orange Flex.

Źródło: Play.