1200 GB w Heyah na kartę na rok - od razu, a nie w 12 paczkach

Promocje z „darmowymi” gigabajtami w ofertach na kartę są z nami już od 2,5 roku, a zapoczątkował je właśnie T-Mobile w swojej macierzystej ofercie na kartę. Jak ta promocja wygląda w Heyah na kartę? Zupełnie inaczej niż w innych podobnych promocjach.

Pierwsza jej wersja w T-Mobile na kartę, oferowała tyle samo gigabajtów, co teraz w Heyah na kartę - 1200 GB, ale paczka ta była podzielona na 12 pakietów po 100 GB, do odebrania przez kolejne 12 miesięcy. Podobnie to działało później u innych operatorów, a do dziś promocja ta urosła już do kilka razy większych transferów danych - A nie mówiłem? 10 TB coraz bliżej: T-Mobile daje już 7,2 TB w ofercie na kartę.

1200 GB w Heyah na kartę

W aktualnej promocji Heyah na kartę, 1200 GB przyznawane jest jako jednorazowy bonus na start, ważny przez przez 365 dni od momentu aktywacji promocji. Tak więc możecie go od razu wykorzystać, w pierwszym miesiącu, lub w innym podziale przez najbliższy rok, oczywiście pod warunkiem utrzymania ciągłości jednego z trzech pakietów, biorących udział w tej promocji.

Jest to pakiet S za 35 zł miesięcznie, pakiet M za 40 zł miesięcznie i pakiet L za 55 zł miesięcznie, z zawartością jak na powyższym zrzucie, aczkolwiek nie widać tu tego, co najważniejsze. Zajrzałem do regulaminu tej promocji, żebyście Wy już nie musieli i najważniejsza informacja jest taka, iż:

Bonus wykorzystywany jest w pierwszej kolejności przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych i innymi zasobami danych, w tym z ofert: „Gigabajty od Heyah” lub „Oferta S” lub „Oferta M” lub „Oferta L” chyba, że postanowienia innych ofert wyraźnie stanowią inaczej.

Tak więc, to rzeczywiście bonus do jednorazowego wykorzystania, bo już w samych pakietach mamy wystarczającą paczkę danych do wykorzystania w miesiącu: S - 55 GB, M - 70 GB i w L - 100 GB, czyli średnie miesięczne użycie rocznego bonusu 1200 GB.

Jak to wygląda u konkurencji? Sprawdźmy pakiety w cenie najtańszego S w Heyah na kartę za 35 zł miesięcznie.

5400 GB w Orange na kartę

W Orange na kartę za 35 zł w promocji z „darmowymi” gigabajtami dostajemy co miesiąc przez rok dodatkową paczkę 450 GB, ale co najważniejsze, niewykorzystane w danym miesiącu gigabajty nie przepadają. W jednym miesiącu możemy wykorzystać więc 100 GB, w kolejnym 200 GB, a w trzecim do wykorzystania będziemy mieli już 1000 GB na koncie, czyli niemal tyle, co jednorazowa paczka na rok w Heyah na kartę.

2100 GB w Play na kartę

W Play na kartę nie ma kumulacji, ale w pierwszym miesiącu możecie korzystać z internetu bez limitu danych i prędkości, a w kolejnych dostaniecie 12 pakietów po 150 GB (na start 200 GB + 100 GB za zgody marketingowe).

6400 GB w Plus na kartę

W Plus na kartę działa to podobnie jak w Orange na kartę, z tą różnicą, że co miesiąc Wasze konto zasilane jest dodatkowym pakietem na poziomie 500 GB (na start jest 900 GB). Niewykorzystane GB nie przepadają, można je wykorzystać do ostatniego gigabajta, nawet po zakończonym roku z tą promocją.

2400 GB w T-Mobile na kartę

W cenie 35 zł miesięcznie, w T-Mobile na kartę na start dostaniemy 400 GB i później w 12 paczkach po 200 GB. Łącznie 2400 GB, czyli podobnie jak w Play i odmiennie niż w Orange i Plus.

Tak więc myślę, iż mimo początkowego wrażenia, że jednorazowa paczka 1200 GB na start do wykorzystania w rok wygląda na korzystniejszą, wydaje mi się, że rozdzielenie jej na 12 miesięcy jest atrakcyjniejsze i praktyczniejsze zwłaszcza, jeśli w ofercie jest kumulacja niewykorzystanego transferu.

Pakiet 1200 GB można włączyć do końca roku w aplikacji Moja Heyah w zakładce “Usługi dodatkowe”.

Źródło: T-Mobile.