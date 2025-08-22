mBank z ważnym komunikatem. Klienci odcięci od witryny i płatności

mBank zapowiada przerwę techniczną w nocy z 23 na 24 sierpnia. Klienci muszą przygotować się na czasowe ograniczenia w dostępie do aplikacji mobilnej, serwisu transakcyjnego, eMaklera oraz płatności internetowych.

mBank poinformował klientów o planowanych pracach modernizacyjnych, które odbędą się w najbliższy weekend. Modernizacja systemów rozpocznie się w nocy z soboty na niedzielę, z 23 na 24 sierpnia, i spowoduje czasowe ograniczenia w dostępie do wybranych usług banku. Jak podkreśla instytucja, celem działań jest poprawa jakości świadczonych usług oraz wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych.

mBank rozpoczyna modernizację

Największe utrudnienia dotkną użytkowników serwisu transakcyjnego i aplikacji mobilnej. W godzinach od 2:30 do 7:00 w niedzielny poranek nie będzie możliwe zalogowanie się na konto ani złożenie jakiegokolwiek wniosku. Oznacza to, że osoby planujące przelewy lub inne operacje powinny wykonać je z odpowiednim wyprzedzeniem. Bank przypomina, by wszystkie ważne transakcje zaplanować wcześniej, aby uniknąć niespodziewanych problemów.

Zmiany dotkną także użytkowników kart płatniczych. Choć w trakcie przerwy nadal będzie można płacić nimi w sklepach stacjonarnych, restauracjach czy korzystać z bankomatów, to płatności internetowe nie będą działały w godzinach od 2:30 do 7:00. Ograniczenie to obejmie zarówno klientów indywidualnych, jak i segment MSP i Korporacje.

Problemy pojawią się również w dostępie do platformy eMakler. W sobotę, 23 sierpnia, w godzinach od 7:00 do 10:00 nie będzie można zalogować się do serwisu eMakler ani aplikacji mBank Giełda.

mBank informuje również, że w czasie przerwy technicznej niektóre usługi dostępne przez mLinię również będą ograniczone – konsultanci nie będą mieli wglądu w dane klientów, a co za tym idzie, nie będzie możliwe zrealizowanie żadnych operacji bankowych przez telefon.

Grafika: Grzegorz Ułan / Antyweb