Świat

Witajcie w przyszłości. Będą przewidywać przestępstwa, zanim w ogóle się wydarzą

Jakub Szczęsny
Witajcie w przyszłości. Będą przewidywać przestępstwa, zanim w ogóle się wydarzą
Reklama

Prezydent Argentyny Javier Milei wprowadza rozwiązanie, które wygląda jak żywcem wyjęte z literatury science fiction. W Argentynie powstała specjalna jednostka ds. użycia sztucznej inteligencji w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Jej zadania obejmują "patrolowanie" mediów społecznościowych, analizę kamer w czasie rzeczywistym, obserwację z dronów i – co budzi największe emocje – przewidywanie przestępstw na podstawie algorytmów uczenia maszynowego. Nieprzypadkowo komentatorzy przywołują tu Raport Mniejszości, film, w którym wizja Philipa K. Dicka nabrała pełnej, niepokojącej formy.

Paradoks Mileia polega na tym, że z jednej strony obiecuje ograniczanie biurokracji i zmniejszanie roli państwa, a z drugiej – wzmacnia jego aparat bezpieczeństwa. Rzeczona jednostka została podporządkowana Ministerstwu Bezpieczeństwa. Według dokumentu sygnowanego przez minister Patricię Bullrich ma ona "zwiększyć efektywność działań policji i służb, zapewniając szybsze i precyzyjniejsze reakcje na zagrożenia". Sztuczna inteligencja ma być narzędziem nie tylko w ściganiu, ale także w prewencji, co stawia ją na styku technologii i polityki, gdzie granice kompetencji i odpowiedzialności nie tyle się ze sobą przenikają, ile... rozmywają. Pamiętajmy też o jednym: to jest Argentyna. To nie jest świat, który znamy z cywilizowanej Europy. Tam egzekwowanie prawa jest nie tyle obowiązkiem służb, ile nierzadko... jedynie opcją.

To cię zainteresuje Chiny zaciągają hamulec. Lokalni przedsiębiorcy nie mają wyjściaCiemne niebo zyskuje na popularności. Winna jest jedna piosenka
Reklama

Zastosowania i narzędzia

Lista zadań powierzonych nowej jednostce przypomina katalog futurystycznych technologii, które jeszcze dekadę temu byłyby przedmiotem literatury, a nie państwowych regulacji. Algorytmy mają monitorować otwarte platformy społecznościowe, aplikacje i strony internetowe, aby wykrywać potencjalne zagrożenia i identyfikować ruchy grup przestępczych. Mają też rozpoznawać twarze na obrazach z kamer miejskich, analizować dane historyczne w celu prognozowania przestępstw i wyszukiwać podejrzane transakcje finansowe. Do tego dochodzi patrolowanie rozległych terenów przy pomocy dronów i robotów, a także wykonywanie zadań wysokiego ryzyka, takich jak rozbrajanie ładunków wybuchowych. Trudno o bardziej wyrazisty przykład tego, jak AI przenika z wirtualnej sfery do materialnej infrastruktury bezpieczeństwa.

Eksperci ostrzegają jednak, że skala tych planów może kosztować obywateli utratę podstawowych wolności. Nie brakuje głosów, że powołanie takiej jednostki stoi w sprzeczności z konstytucją. Rząd Mileia i Bullrich wzmacnia represyjny charakter państwa, powiększa obszary finansowej nieprzejrzystości i usuwa normy chroniące najbardziej narażonych na represje: czyli najzwyklejszych obywateli.

Centrum Badań nad Wolnością Słowa i Dostępem do Informacji z Uniwersytetu Palermo przywołuje przykłady z Ameryki Łacińskiej, gdzie cyberpatroling często prowadzono w cieniu prawa, a jego skutki obejmowały inwigilację dziennikarzy, naukowców i aktywistów. W tle słusznie pojawia się więc pytanie: czy państwo, które deklaruje ochronę obywateli, nie staje się jednocześnie największym zagrożeniem dla ich prywatności?

Czytaj dalej poniżej

Iluzja predykcji

Najwięcej emocji budzi jednak obietnica przewidywania przestępstw. W teorii brzmi to jak spełnienie marzenia o absolutnym bezpieczeństwie, natomiast — już schodząc na ziemię — zderza się to z ograniczeniami technologii i etyki. Sztuczna inteligencja wielokrotnie zawodziła w próbach prognozowania zachowań przestępczych, a nawet w rozpoznawaniu twarzy, a jej wskazania prowadziły do dyskryminacji całych grup społecznych. Historia literacka ostrzega nas jeszcze dosadniej.

U Dicka ludzie byli zatrzymywani, zanim popełnili jakiekolwiek czyny, a ich winę sprowadzano do metafizycznej kategorii potencjalności. Bohater opowiadania mówi: "W pewnym sensie oni są niewinni". Ów paradoks brzmi dziś jak ostrzeżenie dla Buenos Aires, które otwiera się na logikę, w której przyszłość jest traktowana jak nieodwołalny wyrok. Wyobraźcie sobie tylko: jeszcze nie ukradliście batonika, ale już wylądowaliście w areszcie i już szykują Wam proces. Jak tu się obronić i wykazać, że nawet nie myśleliście o batoniku, a tak w ogóle, to nie powinniście jeść słodkich rzeczy i za nimi nie przepadacie?

Czytaj również: Prawie jak „raport mniejszości”. Taka technologia napawa strachem

Granica przyszłości

Argentyna, wprowadzając taką jednostkę, stawia się w centrum globalnej debaty o granicach między bezpieczeństwem a wolnością. Podobne napięcia rosną w Europie, Azji i oczywiście Stanach Zjednoczonych. Model, w którym technologia staje się narzędziem kontroli prewencyjnej, kusi polityków na całym świecie. Ale każda decyzja o włączeniu algorytmów do struktur władzy stawia obywateli przed tym samym: ile wolności jesteśmy gotowi oddać w zamian za iluzję bezpieczeństwa? Milei najwyraźniej jest w stanie oddać sporo tej wolności: tyle że szafuje on nie swoją wolnością, lecz wolnością obywateli kraju, którym zarządza. To jest jak z funduszami publicznymi: tego typu zasoby rzuca się na prawo i lewo łatwiej, niż własnymi.

Reklama

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Reklama
© Antyweb Sp. z o.o.