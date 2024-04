Internet na kartę Orange za 5 zł - to nadal działa!

Zanim przejdziemy do szczegółów tej promocji, informacja dla osób, które już z niej raz skorzystały. Otóż, osobiście aktywowałem ją po raz drugi 30 stycznia tego roku, a więc dzień przed planowanym jej końcem. Więc na 100% możecie próbować również ponownie pod jednym warunkiem, iż Wasza karta SIM po raz pierwszy aktywowana była po dniu 01 czerwca 2022 roku.

Jeśli nie korzystaliście jeszcze z tej promocji, w wersji przedłużonej do końca tego roku, dostępna jest ona dla nowych kart SIM, również aktywowanych po 1 czerwca 2022 roku.

Po co mi to, na co mi to potrzebne?

To dobra okazja do zakupu nowej karty SIM, która może nam posłużyć jako dodatkowy czy zapasowy/awaryjny dostęp do internetu, w przypadku na przykład awarii głównego łącza stacjonarnego w domu. Przyda się taka karta również do mobilnego routera WiFi, który można zabrać ze sobą na różnego rodzaju wyjazdy czy na działkę, ale też jako druga karta SIM do smartfonów z dualSIM.

Jakkolwiek byście z tego nie chcieli skorzystać to warto, bo kosztuje to tylko 5 zł miesięcznie, a możecie w ten sposób uzbierać przez cały rok setki gigabajtów transferu danych.

Jak skorzystać z promocji internetu na kartę Orange za 5 zł?

Aby rzeczywiście zamknąć się w kwocie 5 zł miesięcznie przez cały rok, opiszę swój sposób. Na start kupcie sobie w żabce jakiś starter innego operatora, po jego zarejestrowaniu, przenieście online numer do Orange na kartę pod tym linkiem.

Dzięki temu, od razu dostaniecie za darmo rok ważności konta i bonusów. Jeśli nie chcecie się bawić w przenoszenie numeru, będziecie musieli na początek wykupić tę usługę ważność konta i bonusów na rok w cenie 29 zł.

Jak już macie numer w Orange Free na kartę, wystarczy doładować konto w aplikacji mobilnej Mój Orange kwotą 5 zł, dostaniecie za to 2,5 GB + 10 GB za doładowanie w aplikacji.

W kolejnym kroku dołączacie do promocji „300 GB za darmo przez rok” (link do regulaminu w pdf), wysyłając wiadomość SMS o treści 300GB pod numer 811. Od razu przyznany zostanie Wam bonus w wysokości 25 GB transferu danych.

Tak więc łącznie, na Waszym koncie zapisanych zostanie 37,5 GB transferu danych za 5 zł. Tak będzie każdego miesiąca, przez kolejnych 11 miesięcy. Co więcej, jeśli w danym miesiącu nie wykorzystacie ani jednego GB, po kolejnym doładowaniu kwotą 5 zł w następnym miesiącu, dane te się skumulują i łącznie będzie to 75 GB, itd., itd.

W ten sposób, w promocji „300 GB za darmo przez rok” można uzbierać 450 GB, o ile oczywiście po drodze nie wykorzystacie tego limitu, trzymając go rzeczywiście tylko na „czarną godzinę”.

Co po roku? Otóż doładowując co miesiąc konto kwotą 5 zł, te środki też się kumulują, o ile nie wykorzystujecie ich na rozmowy czy wiadomości. Więc po roku będzie to kwota 60 zł, z czego możecie przeznaczyć 29 zł, na przedłużenie zgromadzonych gigabajtów do wykorzystanie przez cały kolejny rok, a po kolejnym roku na trzeci rok, zostanie na koncie 2 zł.

Podsumowując, kwota „inwestycji” 60 zł bez 2 zł, co daje nam limit transferu danych na poziomie 450 GB, ważny przez 3 lata.

Na zrzucie w tym tekście widzicie u mnie prawie 800 GB, ale ja już korzystam z tego drugi raz od wakacji 2022 roku i już dwa razy przedłużałem na rok ważność konta, stąd data 8 sierpnia 2025. Poza tym, czasem doładowywałem większe kwoty niż minimalne 5 zł, więc wpadało więcej gigabajtów po drodze.

Stock Image from Depositphotos.