iPhone bez wejścia na kartę SIM dostępny w polskim sklepie. Taniej niż zwykły

Ceny smartfonów Apple iPhone 15 spadły już poniżej 3 tys. zł (2 999,00 zł), ale można je kupić jeszcze taniej, i to w dużym i znanym polskim sklepie Media Expert.

Mowa o wersji ASIS+ Apple iPhone 15 5G 128 GB, czyli o urządzeniu, które nie jest objęte standardową Roczną Gwarancją Apple, ale za to mamy tu gwarancję dystrybutora na 12 miesięcy. Poza tym iPhone jest fabrycznie nowy, nieaktywowany i sprzedawany w opakowaniu zastępczym zamiast oryginalnego pudełka Apple.

Dodatkowo to wersja z rynku USA, działa wprawdzie normalnie w Polsce, jak te sprzedawane w naszym kraju, aczkolwiek nie ma slotu na tradycyjną, plastikową kartę SIM, za to ma dwa sloty na wirtualną kartę eSIM.

Dla jednych użytkowników może to być wada, dla innych zaleta. Mając już jeden slot eSIM zajęty przez swoją główną ofertę komórkową, wolny slot możemy przeznaczyć na testowanie innych ofert, które wspierają technologię eSIM. Bez wychodzenia z domu, bez konieczności kupowania starterów czy oczekiwania na kuriera i plastikową kartę SIM.

To doskonała okazja, by przyjrzeć się takim ofertom. Skoro mają służyć do przetestowania operatora czy jego zasięgu, będą to oferty bez zobowiązania i bez żadnych umów. Tak więc tylko oferty na kartę i subskrypcje.

Zestawienie takich ofert przyda się również tym z Was, którzy zwyczajnie szukają takich opcji dla swojego głównego numeru z eSIM.

Oferty komórkowe eSIM bez zobowiązania

Zasięg Orange

Zasięg Orange możemy przetestować w dwóch ofertach komórkowych, obie to subskrypcje.

W nju mobile najtańszy taki pakiet z eSIM kosztuje 31 zł miesięcznie i zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 60 GB transferu danych. Jeśli macie w domu już jakąś kartę SIM innego operatora niż Orange, możecie ten numer przenieść do tej oferty i korzystać z tego pakietu zupełnie za darmo przez 3 miesiące.

Z kolei subskrypcja Orange Flex to koszt 35 zł miesięcznie z limitem 75 GB transferu danych. Tutaj również jest opcja 3 miesięcy za 0 zł dla przenoszących numer — przy zamówieniu karty eSIM w aplikacji trzeba wpisać kod SUPERFLEX. W przypadku, gdy zamawiacie nowy numer lub przenosicie go z Orange, otrzymacie miesiąc za 0 zł — kod HALOFLEX.

Zasięg Play

W zasięgu Play mamy trzy propozycje. Subskrypcja w PR1V za 35 zł miesięcznie z limitem 150 GB transferu danych. Przy przeniesieniu numeru pierwszy miesiąc za 1 zł.

Play na kartę to koszt 30 zł miesięcznie i limit 30 GB transferu danych, a Mobile Vikings na kartę 25 zł miesięcznie — pierwszy miesiąc 12,50 zł.

Zasięg Plus

W zasięgu Plusa najtańszą ofertą z opcją zamówienia eSIM online jest Lycamobile na kartę. Miesięczny koszt to 25 zł, pakiet zawiera nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS oraz 40 GB transferu danych.

Zasięg T-Mobile

Zasięg T-Mobile sprawdzicie zamawiając eSIM w subskrypcji Red Bull Mobile za 30 zł miesięcznie, przez pierwszy miesiąc za 15 zł. Zawiera ona pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 60 GB transferu danych.

To też doskonała opcja na przetestowanie internetu bez limitu danych i prędkości, ten za darmo dostępny jest tutaj aż przez 3 miesiące (później dodatkowe 20 zł miesięcznie).