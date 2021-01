Deadpool nareszcie w uniwersum Marvela. To niestety koniec dobrych wiadomości dla fanów

Przyznam, że Charlie Cox jako Matt Murdock (Daredevil) wypadł znakomicie i chciałbym, by w kolejnych filmach oraz serialach wystąpił właśnie on, ale czy miałoby to pociągnąć za sobą transfer pozostałych aktorów do MCU? Co, jeśli doszłoby do tego wybiórczo? Co z innymi członkami obsady, którzy wcielali się w istotne postacie, jak chociażby Vincent D’Onofrio i jego Kingpin?

Uporządkowanie tego wszystkiego jest cholernie trudne i czasochłonne, w grę wchodzi też wiele rzeczy, o których możemy nie mieć pojęcia, dlatego nie oczekiwałbym, by rozwiązanie tej sprawy nastąpiło zbyt prędko. Poza tym, zaprezentowane niedawno plany Disney’a na najbliższe lata nie zakładają realizacji takich produkcji – firma skupia się na zapowiedzianych projektach, przy których już raczej nie będzie dodatkowo majstrować.

Seriale Disney+ nie trafią na DVD, Blu-ray i 4K Ultra HD Blu-ray

Niepokojące wieści docierają do nas także w kontekście rozbudowywanego MCU, które otrzyma w najbliższych latach nie tylko nowe filmy, ale i wysokobudżetowe seriale produkowane z myślą o Disney+. Wśród nich znajdują się „WandaVision” debiutujący już jutro oraz „Loki” i „The Falcon and the Winter Soldier”, które zobaczymy stosunkowo niedługo. Możliwość ich obejrzenia w ramach subskrypcji Disney+ to bardzo komfortowa dla widzów sytuacja, ale wśród fanów nie brakuje osób, które kolekcjonują wybrane lub wszystkie produkcje z MCU na nośnikach fizycznych DVD, Blu-ray oraz 4K Ultra HD Blu-ray.

