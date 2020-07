Zobacz też: najlepsze filmy na Netflix

Marvel Cinematic Universe: faza trzecia

Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów Doktor Strange Strażnicy Galaktyki vol. 2 Spider-Man: Homecoming Thor: Ragnarok Czarna Pantera Avengers: Wojna bez granic Ant-Man i Osa Kapitan Marvel Avengers: Endgame Spider-man: Daleko od domu.

Marvel Cinematic Universe: faza czwarta

Faza czwarta jest wciąż w przygotowaniu — premiera filmu Czarna Wdowa została przesunięta, także wciąż czekamy na jej oficjalny start i kolejne zapowiedzi. Na tę chwilę faza czwarta MCU prezentuje się następująco:

Czarna Wdowa The Eternals Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Doctor Strange and the Multiverse of Madness Spider-Man 3 Thor: Love and Thunder

Filmy Marvela chronologicznie: jak oglądać

Kapitan Ameryka: pierwsze starcie Kapitan Marvel Iron Man Iron Man 2 Incredible Hulk Thor Avengers Iron Man 3 Thor: Mroczny Świat Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz Strażnicy Galaktyki Strażnicy Galaktyki 2 Avengers: Czas Ultrona Ant-Man Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów Czarna Pantera Doctor Strange Spider-Man: Homecoming Thor: Ragnarok Ant-Man i Osa Avengers: Wojna bez granic Avengers: Koniec gry Spider-man: Daleko od domu.

Marvel One-Shots: uzupełnienie, które warto znać

Mówiąc o Marvel Cinematic Universe, warto też pamietać o serii krótkometrażowych filmów które osadzone są w tym samym uniwersum i stanowią fajny dodatek i uzupełnienie materiałów, które znamy z filmów. Te były dodatkiem do wydań Blu-Ray — i trwają od kilku, do kilkunastu minut. Jeżeli więc chcecie zobaczyć wszystko „jak należy”, to poniżej lista tych filmów — w nawiasie zaś film, do którego zostały dołączone. Oznacza to, że po nich warto zapoznać się z krótkometrażówką:

Konsultant (Thor) Ciekawa rzecz spotkała nas przy młocie Thora (Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie) Przedmiot 47 (Avengers) Agentka Carter (Iron Man 3) Niech żyje król. (Thor: Mroczny świat).

Kluczowe postaci z Uniwersum Marvela

Bohaterowie przenoszeni z kart komiksów Marvela to ulubieńcy, którzy od lat rozpalają wyobraźnię czytelników oraz widzów, a by śledzić ich losy przed sklepami ustawiają się od lat kolejki. Uniwersum Marvela jest na tyle rozbudowane, że każdy może znaleźć tam swoich ulubieńców, a nawet postaci z którymi może się utożsamiać. Pochodzą z różnych rodzin, mają różne kolory skóry, doświadczenia, a nie brakuje tam również postaci zmagających się z rozmaitymi chorobami.

Dobrzy bohaterowie Uniwersum Marvela

Czarna Pantera

Czarna Wdowa

Daredevil

Deadpool

Hulk

Iron Man

Kapitan Ameryka

Kapitan Marvel

Spider-Man

Thor

Wolverine.

Źli bohaterowie Uniwersum Marvela

Alexander Pierce

Ego

Killmonger

Loki

Magneto

Mysterio

Ronan

Thanos

Ultron

Zimowy Żołnierz.

Jak rysuje się przyszłość MCU?

Marvel Cinematic Universe okazało się być strzałem w dziesiątkę. Każdy z filmów bije rekordy popularności — a hype na kolejne kinowe przygody superbohaterów jeszcze nigdy nie był tak wielki. Prawdopodobnie spora w tym zasługa jakości filmów, w które pompowane są grube miliony dolarów. Twórcy mogą sobie pozwolić na efekty specjalne z najwyższej półki, angażowanie najlepszych twórców oraz uwielbianych aktorów. Koronawirus pokrzyżował co prawda plany związane z premierami czwartej fazy MCU, ale nie została ona odwołana, a o przesunięta. Czarna Wdowa która będzie otwierać czwartą fazę MCU miała trafić do kin w maju — z wiadomych przyczyn tak się nie stało. Obecnie oczekujemy wielkiego startu czwartej fazy MCU jesienią — premiera filmu zaplanowana została na listopad. A obok zestawu ogłoszonych już filmów, Marvel Studios nieustannie pracuje nad serialami, które będą uzupełniać historie kolejnych bohaterów.