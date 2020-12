Oprócz Kathleen Kennedy w transmisji wziął także udział Kevin Feige szefujący Marvel Studios zapowiadając nowe filmy i seriale Marvela. Należą do nich serial „Secret Invasion” z Samuelem L. Jacksonem i Benem Mendelsohnem oraz „Armor Wars” i „Ironheart”, który najwyraźniej skupi się na następczyni Iron Mana. Zapowiedziano także specjalny świąteczny epizod „Strażników Galaktyki” i serial poświęcony postaci Groota pt. „I am Groot”. Przydzielono także główną rolę w serialu „She-Hulk” Tatianie Maslany, a co ciekawe w produkcji zobaczymy także Marka Ruffalo wcielającego się w Hulka oraz… Tima Rotha, który powtórzy rolę Abomination.

Nowe filmy Marvela

Ogłoszono trzeci film z Ant-Manem, który będzie nosił tytuł „Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, uzupełniono też obsadę „Thor: Love and Thunder”, do której dołączył Christian Bale i wiemy, że drugą część „Kapitan Marvel” nakręci Nia DaCosta. Na 8 lipca 2022 zaplanowano premierę „Czarnej Pantery 2”, jednocześnie zaprzeczając, jakoby Disney planował zastąpić zmarłego Chadwicka Bosemana innym aktorem w tytułowej roli. Nareszcie podzielono się też informacjami na temat rozwoju filmu „Fantastyczna czwórka” – reżyserem będzie Jon Watts.

Disney zaprezentowało też klipy wideo z seriali „WandaVision”, „Loki”, „Ms Marvel”, a także „What If…”. Wiemy też, że „Falcon i Zimowy żołnierz” zadebiutuje na Disney+ 19 marca.