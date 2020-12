W kanonie Star Wars jest dużo miejsca na nowe pomysły. Ale potrzebny rozsądek

Nie jestem fanem najnowszej trylogii, poza otwierającym nowy rozdział historii „Przebudzeniem mocy”, które pomimo swoich wad i recyklingu fabularnego pozwala poczuć ducha Gwiezdnych Wojen. To właśnie dlatego tak świetnie oglądało mi się „Łotra 1” i nawet „Hana Solo”, który nie był aż tak złym filmem, po prostu debiutował w niewłaściwym momencie. Star Wars to pewien kanon i jeśli sięgamy po lokalizacje, a przede wszystkim postacie, które znamy, to uszanowanie pewnych granic oraz wpisanie się w pewną ramkę jest bardziej niż wskazane. Motyw Gwiezdnych Wojen już powstał i nie należy go wynajdywać na nowo.

Dziesiątki nowych seriali i filmów Star Wars ogłoszone

Co innego w przypadku produkcji osadzonych w zupełnie innych ramach czasowych i nie dotyczących ulubionych bohaterów – gdyby za taką produkcję wziął się Rian Johnson i nakręcił film po swojemu, zamiast rujnować skrzętnie zbudowaną intrygę, to byłbym bardzo zadowolony z takiej produkcji. Wymieńmy wszystkie znane postacie w „Ostatnim Jedi” na zupełnie nowe i na filmie będę się bawił po prostu rewelacyjnie.

Lubimy oglądać swoich ulubieńców – co w tym dziwnego?

Dlaczego o tym wszystkim piszę? Ponieważ „The Mandalorian” coraz bardziej wkracza w świat, który jest nam bliski. Pojawiają się w nim doskonale znane postacie, a 2. sezon to prawdziwa uczta dla fanów. Nowe odcinki obfitują nie tylko w krótkie cameo legend tego uniwersum, lecz są świetnie wpasowane w fabułę. Widok Boba Fett czy Ahsoki naprawdę cieszy, a finał 2. sezonu dający szansę ujrzeć Luke’a Skywalkera w roli Mistrza Jedi to bardzo satysfakcjonujący zwrot akcji.