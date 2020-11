Serial będzie opowiadał o dwóch największych sprzymierzeńcach Kapitana Ameryki, czyli Falconie i Bucky’im Barnesie. Produkcja ma być okazją do powrotu postaci z okresu początku całego uniwersum, a według fanów chodzi m. in. o Justina Hammera, którego zagrał Sam Rockwell. Serial stworzył Malcolm Spellman, który napisał scenariusz, a za kamerą stanęła Kari Skogland reżyserując wszystkie odcinki. W październiku 2020 roku zakończono zdjęcia do produkcji. Serial ma zadebiutować w 2021 roku.

Loki

Do roli Lokiego powraca Tom Hiddleston, zaś główną część obsady uzupełniają Sophia Di Martino, Owen Wilson i Gugu Mbatha-Raw. Akcja serialu ma się rozgrywać po wydarzeniach z filmu „Avengers: Koniec gry” i ma być powiązana z filmem „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Za scenariusz odpowiada Michael Waldron, a za reżyserę Kate Herron. Powstanie 6 odcinków i premiera ma nastąpić w 2021. Wiemy, że zamówiony został już drugi sezon serialu.

What If…?

Serial wykonany w technologii cel-shading będzie przedstawiał alternatywne wydarzenia dla tych z filmów Marvel Cinematic Universe, a aktorzy wcielający się w drugoplanowe role powrócą w tym projekcie. Głównym scenarzystą serialu jest A. C. Bradley, zaś reżyserią zajmie się Bryan Andrews, któremu pomagają m. in. Matthew Chauncey i Ryan Little. Pierwszy sezon będzie liczyć 10 odcinków, a prace nad drugim sezonem już ruszyły.

Jakie filmy z serii Avengers ukazały się do tej pory?

Ms. Marvel

Początki tego serialu sięgają 2016 roku, gdy pojawiły się pierwsze plany adaptacji komiksu o Kamali Khan/Ms. Marvel, ale dopiero w 2018 roku zdecydowano, że produkcja powstanie w ramach IV fazy MCU i dopiero po premierze filmu Kapitan Marvel. Główną bohaterką jest Kamali Khan (zagra ją Iman Vellani)- nastolatka z Jersey City pochodzenia pakistańskiego posiadająca zdolność zmieniania kształtów swojego ciała. Głównym scenarzystą serialu jest Bisha K. Ali, natomiast reżyserią zajmą się Adil El Arbi i Bilall Fallah, Sharmeen Obaid-Chinoy i Meera Menon.

Hawkeye

W serialu zobaczymy w tytułowej roli Jeremy’ego Rennera, a u jego boku znajdzie się następczyni czyli Hailee Steinfeld jako Kate Bishop. Główną przeciwniczką Hawkeye będzie Madame Masque, ale tej roli jeszcze nie obsadzono. W serialu ma się też pojawić wyczekiwana postać Echo. Za reżyserię odpowiadają Bert & Bertie oraz Rhys Thomas. Akcja serialu rozgrywa się po „Avengers: Koniec gry”.

Moon Knight

Serial skupia się na postaci Marca Spectora/Moon Knight, a za scenariusz odpowiada Jeremy Slater. Główną rolę zagra Oscar Isaac, a zdjęcia mają się rozpocząć w marcu 2021 roku. Powstanie 6 odcinków, a premiera ma nastąpić w 2022 roku.

She-Hulk

Jessica Gao pisze scenariusz o Jennifer Walters/She-Hulk, którą zagra Tatiana Maslany. Zdjęcia mają się rozpocząć w marcu 2021 roku, a w gronie reżyserów znalazła się Kat Coiro. Premiera odbędzie się w 2022 roku.

Kto zagra w nowych serialach od Marvela?

Do swoich ról z filmów powrócą m. in. Tom Hiddleston jako Loki, Anthony Mackie jako Falcon, Sebastian Stan jako Bucky Barnes, Jeremy Renner jako Hawkeye, Paul Bettany jako Vision. W MoonKnight zobaczymy w głównej roli Oscara Isaaca, a w Ms Marvel Kamali Khan zagra Iman Vellani.

Marvel szuka sposobu na powrót Tony Starka i Kapitana Ameryki do kolejnych filmów

Gdzie oglądać seriale Marvela?

Wszystkie dotychczasowe produkcje Netfliksa z bohaterami Marvela są nieustannie dostępne na platformie, natomiast pozostałe tytuły wędrowały pomiędzy wieloma usługami w naszym kraju, ponieważ wciąż czekamy na debiut Disney+. Do pewnego momentu można je było oglądać na Showmax. Niestety, aktualnie takie produkcje jak Agenci T.A.R.C.Z.Y., Agentka Carter, Inhumans czy Cloak & Dagger nie są aktualnie dostępne na żadnej platformie.

Seriale Marvela to nie wszystko!

Seriale Marvela to nie jedyne produkcje oparte na komiksach, bo dość dynamicznie działa największa konkurencja, czyli DC Comics. Na podstawie komiksów DC powstało już wiele seriali, a duża część z nich trafia do polskich usług VOD, w tym „Flash”, „Gotham”, „Batwoman”, „Supergirl”, „Arrow”, „DC Legends of Tomorrow” czy „Black Lightning”. Dla DC Universe (ale dostępne na Netfliksie) powstał serial „Tytani”. Netflix nakręcił też własny serial oparty na komiksie „The Umbrella Academy”, a HBO przygotowało własną wersję „Watchmen”.