HBO Max to tysiące filmów i seriali nie dla Polaków, ale jest dobra wiadomość

Czy HBO Max różni się od HBO GO i HBO Now?

Wiele osób kompletnie myli te usługi, ich korzenie i przeznaczenie, o czym mogliśmy się przekonać w ostatnim czasie, gdy polskie media próbowały wyjaśnić zawiłości pomiędzy trzema platformami HBO.

Zacznijmy od podstaw: polskie HBO GO nie jest odpowiednikiem amerykańskiego HBO GO. W Stanach Zjednoczonych HBO GO to w dalszym ciągu usługa-dodatek dla tych, którzy wykupili dostęp do telewizyjnych kanałów HBO u jednego z operatorów, a HBO GO pozwala im na oglądanie filmów i seriali online.

W 2014 roku uruchomiono HBO Now – nową platformę VOD, której oferta pokrywa się niemal 1:1 z HBO GO (USA), ale dostęp do usługi można wykupić niezależnie od innych abonamentów i zrezygnować w dowolnym momencie. W Polsce oraz wielu, wielu innych regionach uwolniono już dostępną usługę HBO GO, dlatego HBO Now nigdy nie wykroczyło poza region USA.

HBO Max zastąpi HBO GO w Polsce

HBO Max to usługa agregująca większość dotychczas oferowanych przez HBO GO/Now treści oraz wiele więcej własnych filmów i seriali oraz tych nabywanych na licencji. Oficjalnie ogłoszono także ekspansję HBO Max na inne rynki – w Europie, w tym w Polsce, pojawi się w 2021 roku, w ramach upgradu dla wciąż działającego HBO GO. Nie wiemy dokładnie, co to znaczy, ale możemy domyślać się, że nastąpi długo wyczekiwana aktualizacja zaplecza technicznego usługi VOD od HBO, która wprowadzi lepszy serwis www, aplikacje mobilne oraz smart TV, a także zaoferuje lepszą jakość obrazu i dźwięku uwzględniając 4K z HDR-em i dźwięk Dolby Atmos.

Czy i kiedy HBO Max będzie dostępne w Polsce? Co stanie się z HBO GO?

Na tę chwilę wiemy, że HBO Max pojawi się w Polsce w 2021 roku. Jedyny termin, o jakim możemy wspominać, to druga połowa tego roku, ale na szczegóły będziemy musieli jeszcze zaczekać. Taka premiera budzi dużo obaw i rodzi wiele pytań, ponieważ HBO GO było do tej pory rozwiązaniem hybrydowym, które było dostępne dla abonentów kanałów HBO oraz subskrybentów usługi internetowej. Nie wiadomo, czy HBO GO pozostanie usługą towarzyszącą abonamentowi TV, czy HBO Max przejmie także i tę rolę stając się jedyną platformą VOD od HBO w Polsce.

Interesująca będzie także kwestia oferty, ponieważ wiele filmów i seriali z HBO Max znajduje się w Polsce na różnych usługach VOD. Dla przykładu, „Przyjaciele” czy „Rick i Morty” oglądaliśmy nad Wisłą na Netfliksie i pierwszy z seriali już nie jest dostępny w serwisie. Czy do drugiej połowy 2021 roku wszystkie takie umowy wygasną i HBO zdecyduje się zatrzymać je dla siebie, by oferować te treści na własnej platformie?

Gdzie obejrzymy HBO Max Originals – seriale i filmy na wyłączność od HBO Max?

To pytanie zadaję sobie od chwili, gdy tylko ogłoszono plany realizacji własnych seriali i filmów przez HBO Max, które będą oferowane na wyłączność w tej usłudze. Obawy, co nieobecności materiałów HBO Max Original w Polsce okazały się bezpodstawne, ponieważ na HBO GO regularnie debiutują te filmy i seriale – jednocześnie lub niedługo po premierze w USA. Po debiucie HBO Max w Polsce możemy spodziewać się utrzymania tego trendu i jednoczesnych premier dla polskich widzów równo z rynkiem z USA.

Ile będzie kosztować HBO Max w Polsce?

Miesięczny dostęp do HBO Max kosztuje w USA 14,99 dolara, co jest dość wysoką ceną jak na panujące tam warunki. Nie wiemy, czy HBO skorzysta z przelicznika (prawie) 1:1, bo oznaczałoby to znaczącą podwyżkę ceny subskrypcji, która obecnie kosztuje 24,99 zł miesięcznie (wcześniej 29 zł/msc, a przez chwilę nawet 19 zł/msc).

Mało prawdopodobna wydaje się wycena HBO Max w Polsce na blisko 60 zł miesięcznie, nawet jeśli do naszej dyspozycji będzie tak dużo treściw lepszej jakości i z możliwością tworzenia profili dla widzów w ramach jednego konta (na co HBO GO wciąż nie pozwala). Moim skromnym zdaniem możliwe są dwa scenariusze: utrzymanie ceny lub jej minimalne podniesienie. Znacząca podwyżka może pojawić się w kilka miesięcy po premierze HBO Max w Polsce.

Matrix 4, Diuna, Mortal Kombat w Polsce na HBO Max?

Ze wszystkich przewidywań na temat HBO Max w Polsce, ta sprawa wydaje się najmniej optymistyczna. Polegając na dotychczasowych doświadczeniach przedwczesnych lub jednoczesnych premier filmów na VOD i w kinach nie spodziewałbym się, by zapowiedziane premiery hitów Warner Bros. na HBO Max wydarzyły się też w Polsce. Aktualne stanowiska dystrybutorów utrzymują zapowiedzi kinowych premier „Matrixa 4”, „Diuny” czy „Godzilla vs. Kong” w Polsce.

WSZYSTKIE premiery filmów Warner Bros. równolegle w kinach i na VOD

Nie wiemy jednak, czy taka sytuacja się utrzyma, gdyż „Wonder Woman 1984” już w USA na HBO Max się pojawiła w okresie świątecznym, a w Polsce wciąż czeka na otwarcie kin po lockdownie. Czy wprowadzanie do kin filmów od dawna dostępnych online będzie opłacalne? Z pewnością będę chciał je obejrzeć na dużym ekranie, ale entuzjaści kina mojego pokroju nie stanowią większości wśród polskich widzów.

Wpis zaktualizowany 14.01.2021 r.