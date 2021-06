Zamiast konsoli apka na telewizorze. Czekałem latami i się doczekałem!

Uznałem Stadię za swoją ulubioną konsolę wiele tygodni temu i doskonale zdaję sobie sprawę z zarzutów, które stawiane są tej usłudze. Część z tych obaw podzielam i ja, bo wiem, że przyszłość usługi w dużym stopniu zależy od widzimisie włodarzy firmy, którzy pewnego dnia mogą wyciągnąć wtyczkę i jestem bardzo ciekaw tego, jak w takiej sytuacji zrekompensowano by inwestycje dokonane przez graczy. Na 100% zwrot wydanych pieniędzy bym nie liczył, a jaka może być alternatywa? Pocieszające jest to, że coraz więcej znaków wskazuje jednak na to, że Stadia ma się dobrze i będzie przeć do przodu, jednocześnie mobilizując konkurencję do działania.

Google Stadia to moja nowa ulubiona konsola. Tylko pozwólcie mi wytłumaczyć

Wśród nich na największego rywala wyrasta Xbox z Projektem xCloud, a mnie ta dynamika działań bardzo cieszy, bo czas najwyższy, by cloud gaming przestał być ciekawostką i rozwiązaniem dla geeków. O sukcesie Netfliksa, który postawił wszystko na streaming w czasach, gdy wszyscy reagowali na tę decyzję pukaniem w czoło, zdecydowała wszechobecność i multiplatformowość. Tego rodzaju usługi muszą być przystępne i łatwo dostępne, by można było docenić ich prawdziwą wartość. Aplikacje Netfliksa na smart TV zmieniły wszystko i pod wieloma względami pozostają niedoścignione przez konkurentów. Nie wyobrażam sobie, by z graniem w chmurze mogło być inaczej.

Masz Stadię i Xboksa, po co ci konsola?

Wyobraźmy sobie scenariusz, w którym nowy użytkowników telewizora smart dokonuje pierwszej konfiguracji urządzenia. Podłączenie do Internetu, logowanie na konta i przegląd możliwości telewizora to kolejno podejmowane kroki. Ten ostatni to oczywiście przeklikanie się przez aplikacje dostępne na smart TV. Dziś już wiemy, że wśród nich za jakiś czas znajdą się Google Stadia i Xbox, a któregoś dnia może do nich dołączyć PlayStation Now. Dla niektórych może być to szokujące, dla innych nieprawdopodobne, bo klienci spodziewać się będą raczej aplikacji towarzyszących usługom, a nie zastępujących sprzęt.

Xbox działa w chmurze, a ja gram na pececie – sprawdzam streaming przed premierą

Tymczasem po uruchomieniu jednej z nich okaże się, że wykupując pojedyncze tytuły lub aktywując subskrypcję otwieramy drzwi do gier, które znamy z konsol czy pecetów. Jeśli usługa będzie działała prawidłowo i nie rozczaruje użytkownika już na początku przygody to część osób pozostanie przy takim modelu na dłużej. Wybór chmury nad sprzęt ma swoje wady i wspomniana zależność od losów usługi czy korporacji to tylko wierzchołek góry lodowej, ale z drugiej strony zapominamy na lata o zakupie nowego sprzętu, nie interesują nas aktualizacje gier czy oprogramowania, nie obawiamy się braku kompatybilności. Mam ochotę grać, to włączam grę i gram.