Na taki gadżet Xboksa czekam bardziej niż na nową konsolę

Swoboda w dostępie do gier i samej rozgrywki na prawie dowolnym urządzeniu to zmiana, której bardzo wyczekuję, ponieważ skoro takie możliwości mamy już w kontekście muzyki i filmów, to najwyższy czas byśmy uświadczyli ich w grach. Nie zawsze ma się ochotę i czas na przesiadywanie na kanapie przed dużym ekranem, a możliwość obniżenia kosztów dostępu do najnowszych gier to duża sprawa.

Gry z Xboksa na telewizorze i słabym komputerze – Microsoft może roznieść konkurencję

Dzięki GeForce NOW najnowsze tytuły z PC na MacBookach i Chromebookach uruchamiamy w super jakości i analogiczna sytuacja (multiplatformowość gier) czeka Xboksa na niespotykaną wcześniej skalę. To dość ekscytujące i chciałbym któregoś dnia ujrzeć podobną skalę działań u Sony, by czekające na nadrobienie gry z PlayStation (także starszych konsol) były bardziej dostępne.