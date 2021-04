Projekt xCloud przeobraził się w „Granie w chmurze (beta) w ramach subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate”, więc nic dziwnego, że do usługi nadal odnosimy się korzystając z nazwy kodowej. Na chwilę obecną można z niej bez przeszkód korzystać na urządzeniach mobilnych z Androidem dzięki oficjalnej aplikacji, ale następne miesiące uczynią ją znacznie bardziej atrakcyjną. Podobnie jak Google Stadia i NVIDIA GeForce Now usługa zawita do przeglądarki internetowej, dzięki czemu xCloud trafi na urządzenia z iOS-em – to bardzo skuteczny sposób na obejście wewnętrznych zasad App Store. Jednocześnie z xCloud będzie można korzystać na innych urządzeniach właśnie w przeglądarce, ale Xbox planuje udostępnienie dedykowanej aplikacji do streamingu gier, gdzie do wyboru będą dwie metody: lokalna z konsoli oraz streaming z chmury.

Aplikacja Xbox Game Streaming dostępna dla każdego. Gry z Xboksa na PC dzięki chmurze

Na tę chwilę aplikacja jest we wczesnej fazie rozwoju, dostęp do niej uzyskał przed kilkoma tygodniami Tom Warren z The Verge, a dzięki artykułowi Arstechnica od kilku dni każdy chętny (z aktywną subskrypcją) może sprawdzić ją na własnym komputerze. W kontekście lokalnego streamingu, który wciąż obsługiwany jest oficjalnie tylko z konsol Xbox One (S/X), ale z najnowszych Series S i X już nie, niewiele się zmieni poza właśnie wprowadzeniem kompatybilności. O wiele ważniejsza jest nowa zakładka pozwalająca uruchamiać gry w chmurze. Krótki poradnik jak to zrobić znajdziecie na końcu tekstu, a teraz przyjrzyjmy się samej aplikacji i usłudze.

