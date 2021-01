Telewizor i kontroler – nie potrzebujesz nic więcej, by grać. Stadia i GeForce NOW na smart TV LG

Google Stadia i GeForce Now na telewizorach LG

Za nami arcyciekawe miesiące, w których rywalizacja pomiędzy usługami streamingowymi z grami nabrała rumieńców. GeForce NOW wspiera coraz większą liczbę sklepów (Steam, Epic, GOG, Ubisoft) i coraz więcej gier, a Stadia wkroczyła do Polski (oraz innych krajów) nabierając tempa.

Dynamiczna rozbudowa biblioteki gier oraz zapowiedzi kolejnych premier na pewno cieszą użytkowników, a dzisiejsze wieści o udostępnieniu obydwu usług streamingowych, Stadia oraz GeForce NOW, na telewizorach LG to fenomenalna wiadomość.

GeForce NOW i Google Stadia na telewiorze

Do tej pory z GeForce NOW na telewizorze można było skorzystać dzięki Shield TV, która jest uniwersalnym, ale niezbyt tanim urządzeniem. W przypadku Stadii wymagane jest posiadanie dedykowanego kontrolera Wi-Fi oraz Chromecasta Ultra. Wiele wskazuje na to, że Stadia wkroczy na Google TV (następca lub oddzielna platforma od Android TV, Google nie określiło swojego stosunku do nowości), ale co z pozostałymi telewizorami, które używają innych systemów, niż ten od Google?

