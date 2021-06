To będzie chyba najważniejszy moment w historii Google Stadia

Wobec usługi wysuwano wiele zarzutów, a po ogłoszeniu decyzji o zamknięciu własnego studia gier, wielu wieńczyło koniec całej usługi. Stadia jednak cały czas funkcjonuje, nic nie wskazuje na to, by miała w najbliższej przyszłości zostać zamknięta, natomiast kolejne wieści utwierdzają nas w przekonaniu, że to dopiero początek rozwoju. Zamiast niejako konkurować z największymi w branży, Google rozszerza współpracę i wprowadza na Stadię coraz więcej gier. W toerii możemy w nie zagrać na smartfonach, tabletach i komputerach, ale dzięki wsparciu dla przeglądarek internetowych Stadię uruchamiano na lodówkach, konsolach Xbox i wielu innych różnych urządzeniach.

Google Stadia nareszcie trafia na Android TV

Największą pomijaną więc platformą były telewizory smart, które wydają się najlepszym miejscem do rozgrywki za pomocą pada. Można podłączyć go do komputera, a komputer do większego ekranu, ale… kto by miał ochotę na taką gimnastykę, skoro granie w chmurze miało wszystko ułatwiać, zamiast utrudniać. Nieobecność Google Stadia na Android TV – czyli własnej platformie dla smart TV i przystawek – było czymś kuriozalnym, dlatego wiele osób omijało przeszkodę instalując wersję mobilną aplikacji dla Androida na telewizorach i innych urządzeniach z Android TV. Od 23 czerwca już nie będzie takiej potrzeby.

Google Stadia nie miała szans na powodzenie? Te doniesienia są druzgocące