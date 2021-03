Google Stadia to moja nowa ulubiona konsola. Tylko pozwólcie mi wytłumaczyć

Ostatnie kilkanaście tygodni było trudnym okresem dla Stadia, ale platforma streamingowa Google to wciąż moje ulubione miejsce do grania. Wiem, że po przeczytaniu tytułu większość z Was zapragnie skierować się ku sekcji komentarzy, by zbesztać z błotem moją opinię i zarzucić mi stronniczość (opłacenie przez Google), ale pozwólcie mi najpierw mój (oraz wielu innych osób) punkt widzenia, a dopiero później podyskutujmy w komentarzach.