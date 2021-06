Xbox w każdym telewizorze. Microsoft zapowiada aplikację i przystawkę do TV, by grać w chmurze

Liz Harmen stojąca na czele platform growych w Microsofcie zapowiedziała dziś oficjalnie, że Microsoft współpracuje z największymi producentami telewizorów, by doświadczenie Xbox Game Pass i grania w chmurze przenieść na duże ekrany bez zbędnych kombinacji. Na tę chwilę nie wiemy kiedy można spodziewać się premiery, czy będą jakieś specjalne pakiety i jak to wypadnie w praktyce — wiemy tylko, że startu możemy spodziewać się w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Phil Spencer dodał, że xboksowa przystawka do telewizorów jest już na ukończeniu i wkrótce można spodziewać się premiery. Wystarczy dobry internet, ekran, pad i… można grać.

Nie podano jeszcze żadnych konkretów, ani też nie pokazano urządzeń czy demonstracji jak to wypada w praktyce. Ale już 13 czerwca wielka prezentacja Microsoftu na targach E3 — można więc mieć nadzieję, że wówczas dowiemy się więcej. Teraz wiadomo już, że trwają finalne testy aktualizacji dla usługi, która pozwoli przyspieszyć graniu w chmurze. Wersja dla przeglądarek też jest już na ostatniej prostej i oficjalnie powinna ruszyć w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Źródło: 1, 2