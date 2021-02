Nie, Google nie zamyka kolejnej usługi. Stadia działa i będę jej mocno kibicował

Google zamyka własne studio tworzące gry. Co dalej ze Stadia?

Wczoraj wieczorem polskiego czasu Google opublikowało notkę, w której nakreślony został nowy kierunek rozwoju platformy Stadia. Główny cel pozostaje ten sam – natychmiastowe udostępnianie Twoich ulubionych gier, gdziekolwiek. gdzie chcesz w nie grać – ale wśród tych tytułów nie znajdą się gry na wyłączność tworzone przez wewnętrzne studio. Jednocześnie z firmy odchodzi Jade Raymond, pracująca wcześniej w EA oraz Ubisofcie, która odpowiadała za budowę własnego portfolio gier w Google. To oczywista decyzja, po takiej zmianie kursu firmy, natomiast dla deweloperów tworzących gry szykowane są inne stanowiska.

Co to oznacza dla graczy? Na pewno w ramach abonamentu Stadia Pro poza zaplanowanymi już premierami gier nie pojawią się żadne autorskie tytuły, na które mogli liczyć subskrybenci, ale spójrzmy prawdzie w oczy – żadna z nich nie zyskała takiego rozgłosu, by mogła okazać się wabikiem na graczy, którzy zdecydowaliby się skorzystać ze Stadii po raz pierwszy. Prym wśród użytkowników wiodą tytuły AAA (choć nie tylko), co widać po publikowanych opiniach, recenzjach i materiałach w Sieci.

