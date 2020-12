Google Stadia w Polsce! Od dawna na nią zasługiwaliśmy

Oferta Google Stadia to w tym momencie kilkadziesiąt różnorodnych gier, a na liście nie zabrakło większych i popularnych tytułów jak Assassin’s Creed Valhalla, Shadow of the Tomb Raider, F1 2020, NBA 2K21, Watch Dogs: Legion oraz Star Was Jedi: Upadły Zakon. Lada moment na usługę trafi też Cyberpunk 2077, a lista tytułów, które zmierzają do usługi zawiera Fifę 21 czy Hitman 3. Dość łatwo jest wskazać jakich gier na Stadia nie znajdziemy, bo katalog rzeczywiście nie jest jeszcze tak obszerny, jak moglibyśmy sobie tego życzyć. Rok od startu usługi powinno to chyba wyglądać nieco lepiej.

Poniżej znajdziecie pełną listę gier na Google Stadia:

Assassin’s Creed: Odyssey

Assassin’s Creed: Valhalla

Attack on Titan 2: Final Battle

Borderlands 3

Celeste

Crayta

Darksiders Genesis

Dead By Daylight

Destiny 2

Doom

Doom 64

Doom Eternal

Dragon Ball Xenoverse 2

Embr (Early Access)

F1 2020

Farming Simulator 19

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Get Packed *

Grid

Gunsport

Gylt *

Hello Neighbour

Hitman

Hitman 2

Jotun: Valhalla Edition

Just Dance 2020

Just Shapes & Boats

Kine

Kona

Lara Croft and the Temple of Osiris

Little Nightmares

Lost Worlds: Beyond the Page * Marvel Avengers

Metro 2033 Redux

Metro Exodus

Metro Last Light Redux

Monopoly

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 3

Mortal Kombat 11

MotoGP 20

NBA 2K20

NBA 2K21

Octopath Traveler

One Hand Clapping (Early Access)

Orcs Must Die 3

Panzer Dragoon: Remake

PGA Tour 2K21

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG)

Power Rangers: Battle for the Grid

Rage 2

Red Dead Redemption 2

Relicta

Rise of the Tomb Raider

Rock of Ages 3: Make & Break

Samurai Shodown

Serious Sam Collection Shadow of the Tomb Raider

Spiritfarer

Spitlings *

Stacks on Stacks (on Stacks) *

Star Wars Jedi: Fallen Order

SteamWorld Dig

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Heist

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Strange Brigade

Sundered: Eldritch Edition

Super Bomberman R Online

Superhot

The Crew 2

The Elder Scrolls Online

The Turing Test

Thumper

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy’s The Division 2

Tomb Raider: Definitive Edition

Trials Rising

Watch Dogs: Legion

Wave Break

West of Loathing

Windbound

Wolfenstein: Youngblood

Zombie Army 4: Dead War

Jakość gier na Google Stadia

Maksymalna rozdzielczość obsługiwana przez Google Stadia to 4K z wsparciem dla HDR przy 60 klatkach na sekundę. Dodatkowo oferowany jest dźwięk przestrzenny 5.1. Jak napisałem jednak wcześniej, należy spełnić kilka warunków, by móc cieszyć się najlepszą oprawą wizualną, a na to największy wpływ na prędkość łącza, jaką dysponujemy.

Jaki Internet jest potrzebny do działania Google Stadia w Polsce?

Minimalną podawaną przez Google wartością jest 10 Mbps, przy której możemy liczyć rozgrywkę w rozdzielczości 720p. Jeśli podwoimy tę wartość do 20 Mbps stream będzie oferował rozdzielczość 1080p z HDR-em przy 60 fps i dźwięk 5.1. Dopiero przy 35 Mbps dostępna jest rozdzielczość 4K z zachowaniem wszystkich przed chwilą wymienionych korzyści. Ale warto pamiętać, że najwyższy pakiet zadziała tylko na koncie z aktywnym abonamentem Stadia Pro, a poza tym nie wszystkie gry oferują rozdzielczość 4K i wtedy pomimo przesyłanego do nas wideo w tej rozdzielczości gra maksymalnie uruchamiać się będzie w 1080p.

Google umożliwiło jakiś czas temu rozgrywkę na łączu mobilnym 4G i 5G, ale musicie to aktywować w aplikacji Stadia w sekcji „Eksperymenty” w Ustawieniach.

Na jakich urządzeniach działa Google Stadia?

Google Stadia można uruchomić na smartfonach, tabletach i komputerach, a także na Chromecast Ultra w parze z kontrolerem Stadia (niestety, obydwa akcesoria nie są oficjalnie dostępne w Polsce).