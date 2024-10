Pojawiła się aktualizacja Citroena C4, a także elektrycznego e-C4. Nowy design nawiązuje do wyglądu C3. Do gamy napędowej trafiła znana nam już z innych aut grupy Stellantis hybryda na bazie silnika 1.2l o mocy 100 lub 136 KM. Dostępne też będą dwa warianty napędu elektrycznego: 136 KM z akumulatorem 50 kWh oraz 156 KM z akumulatorem 54 kWh.

Citroen C4 to auto segmentu C i jest to hatchback, aczkolwiek dostępna jest też druga wersja tego auta – Citroen C4 X – który jest liftbackiem, ewentualnie fastbackiem jak wolą go nazywać przedstawiciele marki. Dostępne są też wersje elektryczne: Citroen e-C4 oraz Citroen e-C4 X. Auta te są już z nami na rynku już dobre kilka lat. Raport z jazd próbnych Citroenem C4, test elektrycznego e-C4, przestronność i praktyczność C4 X.

Co nowego w Citroenie C4?

Citroen C4 oraz C4 X na rok 2025 mają odświeżony wygląd nawiązujący do nowego języka stylistycznego marki. Najłatwiej rozpoznać go po nowym logo. Ogólna bryła samochodu nie zmieniła się jednak znacząco, to wciąż odpowiednio hatchback oraz liftback.

We wnętrzu mamy 10-calowy ekran systemu inforozrywki oraz 7-calowy cyfrowy zestaw wskaźników kierowcy (z nową grafiką). Złącza USB wciąż są w standardzie typu A, choć z przodu jest jedno USB typu C.

Auto jest oczywiście wciąż nastawione na komfort o czym świadczy nie tylko zawieszenie tego auta (ze specjalnymi amortyzatorami), ale też bardzo wygodne fotele z grubą i sprężystą pianką.

W kwestii jakości wykończenia wnętrza – bez zmian. Kierownica obszyta jest dobrej jakości skórą (oczywiście sztuczną), a pod łokciami jest miękko. Na drzwiach przyjemny i sprężysty materiał jest też na lewo od ręki, jak i na podszybiu. Niestety w przypadku tylnych drzwi miękko jest tylko pod łokciem, reszta jest już twarda.

Elektryczny Citroen e-C4 oraz e-C4 X

Paleta układów napędowych elektrycznego Citroena e-C4 nie zmieniła się, bo już przed liftem dostępny był wariant z większym akumulatorem i mocniejszym silnikiem. Tym samym mamy do wyboru dwie opcje:

Citroem e-C4 136 KM z akumulatorem 50 kWh, zasięg do 360 km, ładowanie DC do 100 kW,

Citroen e-C4 156 KM z akumulatorem 54 kWh, zasięg do 415 km, ładowanie DC do 100 kW

Co najistotniejsze, mocniejszy silnik jest jednocześnie tym oszczędniejszym, co miałem okazję już pokazać m.in. na przykładzie Jeepa Avengera z tym samym układem napędowym czy podpiętego poniżej Peugeota e-2008:

Hybrydowy Citroen C4 oraz C4 X

Do gamy napędowej dołączyła też hybryda na bazie silnika 1.2l i wsparta 48-voltowym układem elektrycznym (polecam materiał z jazd testowych Jeepem Avengerem Hybrid). Dostępne są dwa warianty mocy: 100 oraz 136 KM, a całość jest bardzo oszczędna, szczególnie w mieście.

Polskie ceny nowego Citroena C4 2025 jeszcze nie są znane, ale przedstawiciele marki wskazują, że cennik niebawem zostanie opublikowany. Szacuję, że nie poziom cenowy powinien być podobny.

Wyjazd redaktora Antyweb na prezentację Citroena e-C4 do Francji odbył się na koszt i zaproszenie firmy Citroen Polska. Marka nie miała wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.