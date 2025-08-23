Ten serial kochały miliony. Teraz powróci z pierwszym odcinkiem w nietypowej formie!

Po raz pierwszy od zakończenia emisji kultowego serialu młodzieżowego "Jezioro marzeń" jego obsada spotka się ponownie w komplecie. Powodem zjazdu nie jest jednak zwykły sentyment, lecz wyjątkowe wydarzenie pod hasłem "Class Reunion"", które odbędzie się w nowojorskim teatrze Richard Rodgers. Artyści przypomną sobie – i fanom na całym świecie – klimat premierowego odcinka produkcji. A wszystko to nie tylko z okazji sentymentum ale również w ramach walki w dobrej sprawie. Wesprą fundację wspierającą walkę z rakiem.

Pilotażowy odcinek w wyjątkowym wydaniu

Podczas spotkania aktorzy odczytają na żywo scenariusz pierwszego epizodu. Na scenie pojawią się m.in. James Van Der Beek, Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe oraz Busy Philipps. To niezwykłe zebranie całej ekipy po latach będzie spełnieniem marzeń milionów widzów, którzy dorastali wraz z bohaterami miasteczka Capeside. Reżyserią spektaklu zajmie się Jason Moore, kojarzony z późniejszych sezonów serialu, a w gronie producentów znaleźli się m.in. Carl Ogawa, Thomas Kail, Maggie Brohn, Kevin Williamson i Greg Berlanti.

Ciekawostką dla fanów jest udział aktorów, którzy pojawili się dopiero w kolejnych seriach – m.in. Smitha, Monroe i Philipps. Tym razem wcielą się oni w różne postacie z pierwszego odcinka, co nada całemu przedsięwzięciu nowego charakteru.

Dochód ze sprzedaży biletów trafi do fundacji F Cancer. Wydarzenie ma dodatkowy, bardzo osobisty wymiar. W listopadzie gwiazda serialu, James Van Der Beek, usłyszał diagnozę: nowotwór jelita grubego w trzecim stadium.

Sam twórca serialu, Kevin Williamson, podkreśla swoje wzruszenie, wspominając, że "Jezioro marzeń" całkowicie odmieniło jego życie i stało się opowieścią ważną dla całego pokolenia widzów. Coś, czego kompletnie się nie spodziewał, gdy rozpoczynał pracę nad tym projektem. To prawdziwe dziedzictwo, do którego z sentymentem wciąż powracają miliony fanów serialu.

Dlaczego to wydarzenie tak elektryzuje widzów?

Choć dziś serial może wydawać się nieco zapomnianym, w swoim czasie "Jezioro marzeń" należało do absolutnej czołówki seriali młodzieżowych. Emisję rozpoczęto w styczniu 1998 roku na antenie stacji WB, a w Polsce produkcja szybko zyskała fanów dzięki Polsatowi - trafiając na antenę jeszcze jesienią tego roku. Opowieść o grupie nastolatków dorastających w nadmorskim miasteczku Capeside poruszała uniwersalne tematy – pierwsze zauroczenia, zawody miłosne, kłopoty rodzinne i późniejsze, dorosłe wybory. Dzięki autentyczności i emocjonalnemu przekazowi serial stał się niejako symbolem dla całego pokolenia. Po latach wciąż cieszy się statusem kultowego tytułu lat 90. Także polscy widzowie wspominają go z nieskrywanym sentymentem. Wielu lokalnych widzów dorastało z Dawsonem, Joey, Jen i Paceyem.