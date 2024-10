Opona zimowa Continental WinterContact 8S przystosowane do samochodów elektrycznych

Rosnąca masa i moc silników to podwyższone wymagania dla opon. Dlatego zimowe Continentale WinterContact 8S mają zwiększoną sztywność bieżnika, mocniejsze barki, a także system redukcji deformacji bloków dla poprawy przyspieszenie i hamowania na suchym asfalcie. To wszystko jest bardzo ważne nie tylko dla samochodów elektrycznych, ale też aut hybrydowych czy tych z mocnym silnikiem spalinowym.

Samochody elektryczne są cięższe od swoich spalinowych odpowiedników (porównanie w ramach BMW Serii 5). Nie można jednak zapominać, że średniej wielkości auto spalinowe, a już w ogóle SUV z napędem na cztery koła, to już najczęściej blisko 2 ton, albo i więcej. Wyraźnie też wzrosła moc silników. 300 czy 400 KM nie jest niczym niezwykłym w autach, które i tak nie mają sportowego charakteru. To stawia pewne, bardzo konkretne wymagania oponom. Mocne przyspieszenie lub hamowanie w połączeniu z dużą masą pojazdu to duże wyzwanie szczególnie dla opon zimowych, które muszą sprawdzić się w naprawdę różnych warunkach – nie tylko na śniegu.

W przypadku ogumienia zimowego mamy bowiem do czynienia z sytuacją, w której poprawa osiągów np. na kopnym śniegu pogorszyć może parametry na bardzo mokrym asfalcie. To przeciąganie liny w kilku kierunkach jednocześnie. Dlatego tak trudno jest zrobić dobrą oponę zimową i właśnie w przypadku tego typu ogumienia najmocniej widać różnice pomiędzy markami premium, a rozwiązaniami budżetowymi. To poniekąd tłumaczy coraz większe zainteresowanie oponami z wyższej półki właśnie na warunki zimowe:

Opona zimowa Continental WinterContact 8S

Na początku warto zaznaczyć, że zimowe Continentale WinterContact 8S to najbardziej sportowe opony na chłodne warunki z oferty tego niemieckiego producenta. W pewnym sensie, to zimowy odpowiednik dla SportContact 7. W mniejszych rozmiarach dostępne są WinterContact TS 870P, a do aut – nazwijmy je – codziennych przewidziane są Continentale WinterContact TS 870.

Continental WinterContact 8 S jest więc oponą z założenia przeznaczoną dla największych i najmocniejszych samochodów. Nie tylko elektrycznych, ale też spalinowych i hybrydowych. Producent udostępnił bowiem spory zestaw rozmiarów, a najniższy indeks prędkości to H czyli 210 km/h. Pozostałe to V i W czyli 240 oraz 270 km/h. Wszystkie rozmiary mają też oznaczenie XL, co wskazuje na podwyższoną nośność.

Producent zdecydował się na bieżnik kierunkowy, który lepiej pasuje do aut o podwyższonych osiągach i bardzo skutecznie odprowadza dużą ilość wody – najczęstszy zimowy scenariusz w środkowej Europie. Najważniejsza jest jednak jego zdolność do skutecznego przenoszenia dużych sił wzdłużnych i poprzecznych. A to dzięki dodatkowym krawędziom chwytnym, a także samoblokowaniu się segmentów (fazowanie bloków bieżnika).

Dla wysokiej przyczepności na śniegu Continental WinterContact 8S ma zygzakowate lamele na barkach oraz długie-równoległe w centrum. To zwiększa ilość śniegu, którą „przechowuje” opona dla uzyskania przyczepności. Kształt bieżnika w połączeniu z zygzakowatymi rowkami obwodowymi i poprzecznymi na barkach opony zapewniają z kolei dobre odprowadzanie dużej ilości wody i błota pośniegowego. To konieczne, by samochód nie wpadł w „aquaplanning”.

Sam bieżnik to oczywiście nie wszystko, bo niezwykle istotna jest jeszcze mieszanka, co zresztą miałem okazję kilka lat temu sprawdzić testując zestaw opon „mieszanych” czyli zimowy bieżnik z letnią mieszanką, letni bieżnik z zimową mieszanką i porównać to z w pełni zimową oponą (zarówno bieżnik jak i mieszanka). Rezultaty mogą być zaskakujące (zdjęcie poniżej).

Warto mieć bowiem na względzie, że letnia mieszanka całkowicie twardnieje w ujemnych temperaturach i w skrajnych przypadkach może nawet pękać:

Tak, te leżące fragmenty to rozbity fragment bieżnika zmrożonej opony letniej



W zimowej oponie Continental WinterContact 8S zastosowano oczywiście miękką mieszankę, ale odpowiednią dla naszych warunków pogodowych. Ogumienie na kraje nordyckie jest jeszcze miększe. To balans, który ma zapewnić elastyczność przy kilku-kilkunastu stopniach poniżej zera, a jednocześnie nie „kłaść się bokiem” przy kilku-kilkunastu stopniach „na plusie”.

Z powyższych kwestii wynika również efektywność energetyczna opony – tak ważna w dzisiejszych czasach. WinterContact 8 S oferuje bardzo dobre indeksy oporów toczenia, nawet „B”, co jak na oponę o sportowym charakterze, a już w ogóle zimowej, jest świetnym rezultatem! Dla pewnego uproszczenia można przyjąć, że przeskok z „C” na „B” to około 1-3% niższe zużycie paliwa lub energii.

Continental WinterContact 8S dla samochodów elektrycznych i nie tylko

Zimowe opony Continental WinterContact 8S przeznaczone są dla samochodów o wysokich osiągach – i z takimi też były testowane. To propozycja dla takich aut jak BMW i7, Mercedes-Benz EQS, także w odmianie AMG, Bentley Continental GT, czy auta kompaktowe jak Audi RS 3.

Czy to już czas na opony zimowe?

Jedną kwestią jest rekomendowana wymiana z opon letnich na zimowe gdy średnia temperatura powietrza zaczyna spadać wyraźnie poniżej +10 stopni Celsjusza. Drugą zaś jest ekspansja ogumienia wielosezonowego, które co ciekawe… bardziej wypiera opony letnie – tak przynajmniej wynika ze statystyk sprzedaży.

Wracając jednak do pierwszej kwestii. Polecam obejrzeć film z testami wykonany przez Tyre Reviews. Jonathan wykonał pomiary przy +2, +6 +10 oraz +15 stopniach. Szczególnie dużo mówiący jest fragment, który zaczyna się około 2:30, a który dotyczy tematu jazdy na oponach letnich zimą „bo przecież śnieg nie leży na drodze”.