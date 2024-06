Alfa Romeo Junior miała trudny start. Nie tylko kwestia nazwy (zmiana z „Milano”) budziła kontrowersje, ale też design tego miejskiego SUV-a. Fanom marki niekoniecznie przypadł do gustu wygląd przedniego pasa, a w tym wypełnienia środkowej części grilla, tzw. scudetto. Dlatego też za dobrą monetę należy uznać, że będzie możliwość łatwej jego zmiany na inny wzór.

Osobną sprawą jest, że Alfa Romeo Junior zdecydowanie zyskuje w bezpośrednim odbiorze, co potwierdził też nasz redakcyjny kolega Marcin, fan „włoszczyzny”. W stylistyce tego modelu jest coś, co sprawia, że bardzo trudno zrobić mu korzystne zdjęcie. Na żywo wygląda całkiem atrakcyjnie, jak na B-SUV-a oczywiście, choć ocena wyglądu to sprawa indywidualna rzecz jasna.

Alfa Romeo Junior plasuje się oczko poniżej Tonale. Obydwa auta bazują na rozwiązaniach dostępnych już w innych autach koncernu Stellantis. I to właśnie jest tą drugą kontrowersją związaną z małym SUV-em Alfy. Fani oczekiwaliby indywidualnej platformy jak w przypadku modeli Giulia czy Stelvio – ale nie w dzisiejszych czasach. Muszę jednak przyznać, że inżynierowie zrobili naprawdę dużo, by Junior miał własną tożsamość. Nieco niżej rozwinę temat.

Alfa Romeo Junior Elettrica – 156 KM FWD lub 240 KM AWD

Wersja elektryczna Alfy Romeo Junior będzie tą najszybszą. Dostępne będą dwie wersje napędowe: Junior Elettrica 156 z napędem na przód (odpowiednik tego, co znamy z Jeepa Avengera elektrycznego) oraz druga, znacznie mocniejsza: Junior Elettrica 240 z napędem na cztery koła AWD (4x4). Akumulator w obydwu przypadkach będzie miał pojemność 54 kWh brutto (około 51 kWh netto).

Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce 240 Q4 ma oferować przyspieszenie 0-100 km/h wynoszące zaledwie 5,9 s, co jest świetnym wynikiem, jak na SUV-a tej wielkości. Niewiele bowiem jest aut w tym segmencie o takiej mocy. Jednocześnie, wersja ta będzie miała dodatkowo obniżone zawieszenie o 10 mm, co z pewnością poprawi proporcje i zachowanie na szybko pokonywanych zakrętach. Ciekawostką jest obecność mechanizmu różnicowego typu Torsen w układzie, pytanie czy między kołami przedniej czy tylnej osi – zobaczymy.

Alfa Romeo Julia Ibrida 136 lub Ibrida 136 Q4

Można powiedzieć „podstawowym” źródłem napędu dla Alfy Romeo Junior jest hybryda oparta na turbodoładowanym silniku benzynowym 1.2l, wspomagana jednostką elektryczną o systemowej mocy 100 kW (136 KM). To ten sam układ napędowy, który znamy już m.in. z Jeepa Avengera Hybrid, a także innych aut grupy Stellantis (m.in. Peugeot 3008 oraz 5008). Choć Alfa Romeo nazywa ten napęd jako MHEV (Mild Hybrid), to realnie jest to pełna hybryda – oferuje możliwość jazdy tylko z udziałem silnika elektrycznego – choć nie ma elektrycznej sprężarki klimatyzacji.

Nieco później do oferty dołączy też wersja z napędem 4x4 czyli Alfa Romeo Junior Ibrida 136 Q4. W szczegółach poznaliśmy ten napęd także przy okazji Jeepa Avengera 4xe w podobnej wersji. Tutaj pojawia się dodatkowy silnik elektryczny napędzający koła tylne o mocy 21 kW (28 KM). Moc systemowa układu pozostaje bez zmian i wynosi 136 KM.

Tym samym, wszystkie wersje Alfy Romeo Junior mają automatyczną skrzynię biegów (o ile w przypadku Elettrica możemy w ogóle mówić o skrzyni biegów). Manualnej nie będzie.

Alfa Romeo Junior we wnętrzu

Środek kabiny pasażerskiej Alfy Romeo Junior to taki miks rozwiązań zapożyczonych z innych aut na tej samej platformie (np. wspomniany Avenger) i charakterystycznych dla Alfy Romeo elementów i akcentów. W oczy rzucać się może wewnętrzne wykończenie drzwi niemal żywcem przeniesione z Avengera, jak i przełączniki trybów jazdy i skrzyni biegów.







Trudno jednak nie czuć satysfakcji ze sportowych i prawdziwie kubełkowych foteli Sabelt (wyjątkowo nisko umieszczonych), skórzanej kierownicy obszytej miejscami alkantarą czy schowanej w typowych dla Alfy Romeo tubach „zegarach” kierowcy, nawet jeśli realnie jest to oczywiście cyfrowy wyświetlacz. Siadając w środku dosyć szybko można zapomnieć, że jesteśmy we wnętrzu koncernowego samochodu.









Jakość wykończenia wnętrza jest zdecydowanie powyżej standardu w segmencie, choć do Lexusa LBX brakuje. To jednak zupełnie inny charakter samochodu. Twarde tworzywa pojawiają się nie tylko w dolnych partiach kabiny Juniora, ale też na drzwiach. Tyle dobrze, że pod łokciami jest miękko i przyjemnie.





Ceny

Hybrydowa Alfa Romeo Junior Ibrida 136 startuje od kwoty ~130 tys. zł. Za lepiej wyposażoną wersję „Speciale” trzeba zapłacić 10 tys. zł więcej i już wiele więcej dorzucić się nie da. Praktycznie maksymalnie wyposażenie z opcjonalnym lakierem kosztuje ~150 tys. zł. Producent nie podał jeszcze cen Juniora Ibrida 136 Q4. Dostępność tego auta będzie dopiero końcem tego roku, lub początkiem 2025.

Elektryczna Alfa Romeo Elettrica 156 startuje od ~173 tys. zł, a lepiej wyposażona wersja „Speciale” ~183 tys. zł. Po doposażeniu w pakiet „Techno Lite” (m.in. matrycowe reflektory LED, czujniki do parkowania), opcjonalny lakier oraz pompę ciepła, cena rośnie do blisko 200 tys. zł. Mocniejsza wersja – Elettrica 240 Q4 – będzie oferowana od grudnia 2024.