Pamiętacie zaprezentowaną w zeszłym tygodniu Alfę Romeo Milano? No to już możecie o niej zapomnieć, bo ten samochód nie będzie dostępny w sprzedaży. Zamiast tego do salonów trafi Alfa Romeo Junior.

Kuriozum w obronie włoskich wartości

Wyobraźcie sobie sytuacje, że od kilku lat przygotowujecie się do premiery nowego samochodu, macie już jego nazwę i rozpoczynacie kampanię marketingową. Wreszcie nadchodzi dzień premiery, prezentujecie całemu światu Alfę Romeo Milano, która nie jest może najpiękniejszym produktem włoskiej marki, ale ma swój urok. Samochód jest pozytywnie przyjęty wszędzie, poza rodzimym rynkiem gdzie pojawiają się zarzuty, że Alfa Romeo powinna być produkowana we Włoszech, a nie w Polsce. Początkowo bagatelizujecie sprawę, ale gdy do krytyki dołącza włoskie ministerstwo przemysłu to zmieniacie na szybko nazwę. Niewiarygodne? Tak właśnie zrobił koncern Stellantis.

Wspomniany minister Adolfo Urso stwierdził, że użycie nazwy "Milano" jest sprzeczne z włoskim prawem. Chodzi o ustawę z 2003 roku, która zakazuje używania związanych z Włochami nazw dla produktów, które nie powstają w tym kraju. Alfa Romeo Milano była zaprojektowana we Włoszech, ale powstaje w Polsce, w Tychach, więc według ministerstwa przemysłu nie spełnia tych wymagań. Zarząd koncernu postanowił w dobrej wierze podporządkować się tym wymaganiom i przemianował swój najnowszy model na Alfa Romeo Junior. Tym samym nie zdziwcie się faktem, że w salonach pojawi się właśnie taki model. Ciekawe ile materiałów marketingowych z nazwą Milano trzeba będzie zniszczyć...

Alfa Romeo Junior nie wzięła się znikąd

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie marki:

Faworytka opinii publicznej, nazwa „Milano”, została wybrana, aby oddać hołd miastu, w którym w 1910 roku rozpoczęła się nasza historia. (...) Pomimo tego, że marka Alfa Romeo uważa, że nazwa spełnia wszystkie wymogi prawne, a także mając na uwadze fakt, że aktualnie istnieją znacznie ważniejsze kwestie niż nazwa nowego samochodu, Alfa Romeo postanowiła zmienić nazwę z „Milano” na „Alfa Romeo Junior” w duchu propagowania wzajemnego zrozumienia. (...) Mając na uwadze wyjątkową historię i niekończącą się listę nazw do wyboru, zmiana ta nie stanowiła żadnego problemu. Wręcz przeciwnie, miło było przejrzeć listę nazw wybranych jako ulubione spośród sugestii opinii publicznej, wśród których znalazła się „Alfa Romeo Junior”.

Po sukcesie modelu Giulia i jej wersji coupé Giulia Sprint GT, zaprojektowanej przez słynnego Giugiaro dla Bertone, marka Alfa Romeo postawiła sobie za cel przyciągnięcie młodszej, nowej klienteli poszukującej błyskotliwego, ekskluzywnego samochodu, którego zakup i eksploatacja nie zrujnują domowego budżetu. 26 września 1966 roku w Balocco zaprezentowano model GT 1300 Junior, który mimo, że nie miał słowa „Giulia” w nazwie, stał się liderem nowej generacji Alfy Romeo. Teraz hołd temu modelowi złoży Alfa Romeo Junior produkowana w polskiej fabryce w Tychach.

I już abstrahując od całej sytuacji, Alfa Romeo Tychale też byłoby dobrym wyborem, prawda? ;-)

