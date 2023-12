Miejski crossover klasy premium z oszczędnym napędem hybrydowym? Lexus LBX wjeżdża na drogi starając się zainteresować klientów wysoką jakością wykonania wnętrza, nowoczesnym i rozbudowanym wyposażeniem, oszczędnym napędem hybrydowym, no i oczywiście interesującą stylistyką, charakterystyczną dla tej japońskiej marki. I to wszystko w segmencie, który jak się wydaje został trochę zapomniany przez rywali. Zapraszam na raport z pierwszych jazd próbnych.

Lexus LBX to auto segmentu B-SUV. Teoretycznie, wśród tych najmniejszych crossoverów (na bazie segmentu B) wybór jest spory. Są auta takich marek jak Volkswagen, Kia, Jeep, Opel, Mazda, Peugeot, Skoda, Seat itd. Rzecz w tym, że ciężko o auto tej wielkości ale klasy premium, takie które rzeczywiście miałoby odpowiedniej jakości wnętrze i nowoczesne wyposażenie. Mercedes GLA już wyraźnie urósł, a BMW X1 zdecydowanie należy do segmentu oczko wyżej. Na rynku wciąż jest Audi Q2, niestety już dosyć długo bez poważnej aktualizacji, no i nowe, w pełni elektryczne Volvo EX30. Q2 ma tylko silniki spalinowe (nawet dosyć mocne, bo w opcji jest 40 TFSI 140 kW, 190 KM), Volvo jest tylko elektryczne. Lexus LBX – przynajmniej w Polsce – będzie tylko hybrydowy. Póki co, wydaje się to złotym środkiem dla tutejszych klientów.





Lexus LBX ma być autem oczko poniżej UX-a (hybrydowy 250h lub elektryczny 300e). Nie jest więc jego zastępcą, jak wcześniej się podejrzewało. LBX ma jednak wiele wspólnego z… Toyotą Yaris Cross. Podobne wymiary, prawie ten sam układ napędowy. No właśnie, „podobne”, „prawie ten sam”. Lexus LBX bazuje na tej samej platformie (choć usztywnionej), jest symbolicznie dłuższy, ale ma większy rozstaw osi, jest też szerszy i niższy, a hybryda LBX-a ma 136 KM względem 116 jakie wciąż napędzają Yarisa Cross. Wystarczy też spojrzeć do wnętrza, by dosyć szybko zorientować się, że te auta więcej dzieli niż łączy – i jest to naprawdę dobra informacja.





Lexus LBX: wnętrze klasy premium

Wystarczy zajrzeć do wnętrza Lexusa LBX, by stwierdzić, że jest to pełnoprawny Lexus. Trudno dostrzec powiązania z Toyotą Yaris Cross. A zacząć należy od projektu kokpitu, który wraz z całkiem sporym i wkomponowanym ekranem naprawdę dobrze i estetycznie wygląda. Zachowano najważniejsze przełączniki do obsługi klimatyzacji (2-strefowej).





Do wyboru są kilka rodzajów tapicerki: zamsz (Ultrasuede), skóra naturalna, skóra syntetyczna, tapicerka z tkaniny. Odpowiada to mniej więcej wersjom wyposażenia, odpowiednio i licząc od najwyższej: Cool, Relax, Emotion/Elegant, LBX. Na pierwszy rzut oka, szczególnie po zdjęciu, trudno odróżnić od siebie tapicerki skórzane, ale w dotyku ma się wrażenie że ta naturalna jest jednak przyjemniejsza.





Obszycie skórzane (ewentualnie ze wspomnianego zamszu) znajdziemy nie tylko na fotelach, ale też po bokach tunelu centralnego, podłokietniku, na boczkach drzwi, no i samym kokpicie – dosyć szeroki pas. W zasadzie wszędzie gdzie trzymamy ręce lub gdzie nasze kolano może stykać się z kabiną, jest miękkie i przyjemne wykończenie. Najbardziej zwraca uwagę oczywiście kierownica LBX-a, typowa Lexusowa, która jest dosyć mięsista i bardzo przyjemna w dotyku. Pod łokciami jest sprężyście, obok nich także. Szkoda że podłokietnik centralny nie jest w żaden sposób regulowany.







Tylne drzwi Lexusa LBX mają w sumie takie samo wykończenie, choć tworzywo w górnej ich części jakby było trochę bardziej twarde. Większym zmartwieniem może być brak górnych nawiewów klimatyzacji w tylnej części kabiny – to niestety typowe dla aut w tym segmencie.





Fotel kierowcy w dwóch najwyższych wersjach wyposażenia – Relax i Cool – jest elektrycznie regulowany, a w tym wraz z wyparciem lędźwiowym oraz możliwością uniesienia przedniej części siedziska. Niższe wersje wyposażenia mają regulację pod lędźwie, ale bez dopasowania kąta pochylenia siedziska. Fotel pasażera zawsze jest regulowany ręcznie. Muszę przyznać, że w elektrycznie regulowanym fotelu jeździło mi się naprawdę wygodnie i bez problemu znalazłem właściwą pozycję siedzącą. To naprawdę rzadkie w autach tej wielkości.

Zwracam uwagę na elektrycznie otwierane drzwi Lexusa LBX. To ten sam system, który znajdziemy w NX-ach i RX-ach. To zaskakująco wygodne rozwiązanie – wystarczy bowiem pchnąć drzwi z wcześniejszym dociśnięciem kciukiem przycisku – by te się otwarły. Do tego, umożliwia to realizację na wysokim poziomie systemu bezpieczeństwa „Exit Assist”, który chroni przed nierozważnym otwarciem drzwi wprost pod nadjeżdżający inny pojazd.

Na kierownicy Lexusa LBX znajdziemy dotykowe panele wielofunkcyjne, które odpowiadają za sterowanie multimediami, systemem adaptacyjnej jazdy, a także ustawieniami ekranu kierowcy. To identyczne rozwiązanie z tym, które znamy z NX-a i RX-a. Jest to powiązane z HUD-em, bowiem właśnie na ekranie przeziernym wyświetlają się funkcje, które właśnie teraz są aktywne. Nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie i trzeba jednak trochę się do niego przyzwyczaić.

Jeśli chodzi o przestronność wnętrza, to z przodu Lexusa LBX miałem wciąż nad głową ponad 10 cm przestrzeni (mam 1,94 m wzrostu). Siadając „sam za sobą” kolana dotykały mi już przedniego fotela, a nad głową pozostawało 3-4 cm „luzu”. Choć wydaje się już trochę ciasno w tylnej części kabiny, to jednak podróż z tyłu osobie o moim wzroście będzie całkiem komfortowa jak na auto tej wielkości.





Lexus LBX ma sporo gniazd USB: z przodu są dwa tuż pod ekranem centralnym, dwa kolejne są z tyłu, a kolejne porty znajdziemy w sprytnym schowku pod tunelem. Jest jeszcze ładowanie bezprzewodowe. Android auto działa przewodowo, CarPlay także bezprzewodowo.

Jazda próbna i zużycie paliwa

Tutaj nie ma zawodu. Lexus LBX prowadzi się bardzo przyjemnie z typowym dla Lexusa sprężystym i takim mięsistym zawieszeniem, które naprawdę dobrze wybiera nierówności i zapewnia wysoki poziom komfortu. To jest wyraźnie wyższy poziom względem Yarisa Cross.

Wygłuszenie także jest na wyraźnie lepszym poziomie. Co prawda powyżej 120 km/h pojawiają się już wyraźniejsze szumy opływowe, co ciekawe bardziej z tylnej części kabiny, ale do tej prędkości jest bardzo dobrze, szczególnie jak na auto tej wielkości. Trudno też narzekać na wygłuszenie silnika spalinowego. Choć go oczywiście słychać, to niełatwo można zorientować się, że jest to jednostka 3-cylindrowa, a do tego jest to dźwięk mocno przytłumiony i to raczej dopiero wtedy gdy wkręcimy go na naprawdę wysokie obroty. Przy normalnej, w miarę spokojnej jeździe jest bardzo cicho i przyjemnie.





Zużycie paliwa Lexusa LBX, jak się spodziewaliście po układzie hybrydowym Toyoty na bazie silnika 1.5 litra, jest bardzo niskie. WLTP wynosi 4,7 – 4,4 l/100 km dla wersji przednionapędowej, ale w mieście bez większego trudu można zrobić poniżej 3,5 l/100 km:

Hybrydowy napęd bardzo dobrze pasuje do Lexusa LBX. Jest płynny, nie szarpie, zapewnia wystarczająco dużą dynamikę od startu i łatwo nabiera prędkość gdy chcemy kogoś wyprzedzić w mieście. Oczywiście, przy 100 kW (136 KM) mocy, nie ma mowy o sportowych osiągach – przyspieszenie 0-100 km/h to wciąż 9,2 s – ale do codziennej, nawet całkiem dynamicznej jazdy po mieście, a także po jego obwodnicy w zupełności wystarczy. Więcej mocy przydałoby się przy prędkościach autostradowych.





Cena

Tak, tanio nie jest. Hybrydowy Lexus LBX startuje od kwoty ~150 tys. zł, ale za wysoko wyposażoną wersję Relax bądź Cool – to właśnie w nich ma największy sens LBX – to już wydatek rzędu 190 tys. zł. Dopłata wymagana jest wówczas tylko do niektórych rzeczy jak kamera 360 stopni, system nagłośnienia Mark Levinson, przednie światła matrycowe, czy system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu (FCTA) – szczególnie to ostatnie warto rozważyć.

Wszystko jest jednak skupione w pakietach i wspomniane FCTA dostępne jest w ramach pakietu Advanced, który od razu dodaje nam premium audio, kamery 360 stopni i Head-Up Display z panelami dotykowymi na kierownicy. Dodanie jednego z tych pakietów podnosi cenę Lexusa LBX już powyżej 200 tys. zł – do poziomu około 210-220 tys. zł.

Napęd na cztery koła – E-Four – z dodatkowym silnikiem elektrycznym dla tylnej osi to koszt dodatkowych 10-12 tys. zł niezależnie od wersji wyposażenia, za wyjątkiem najniższej, w której go nie ma w ogóle.

Na koniec

Lexus LBX świetlnie wygląda, rzeczywiście ma wnętrze klasy premium, jeździ bardzo komfortowo, a do tego jest naprawdę bogato i nowocześnie wyposażony w systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Szczególnie w tym zakresie to absolutna „topka”, nie tylko w segmencie. Hybrydowy układ napędowy zapewnia odpowiedni poziom dynamiki i jest bardzo oszczędny – 3,3 l/100 km w naszym teście – choć nie powinno to być już dla nikogo zaskoczeniem. Nie jest to auto tanie, ale też nie jest łatwo wskazać bezpośredniego rywala, który oferowałby porównywany poziom wyposażenia i jakości wykonania, który w dodatku kosztowałby mniej. LBX zapewne będzie drugim Lexusem w domu i/lub stylowym środkiem transportu do miasta, najczęściej dla kobiet, które oczekują doświadczeń premium w aucie tej wielkości.