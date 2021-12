Zwycięzcy i przegrani 2021 roku - kto na plus, kto na minus?

2021 pierwszy na pewno nie był jakimś nadzwyczajnym rokiem, jeżeli chodzi o zmiany na rynku. Nie wyszły w tym roku jakieś bardzo przełomowe gry czy też - nie pojawiły się super-ciekawe smartfony. Natomiast nie można odmówić, że nie był to rok zmian. W 2021 roku mogliśmy obserwować, jak bardzo niektóre firmy są wynoszone na piedestał za swoje produkty czy działania, a niektóre - mieszane (z resztą słusznie) z błotem. Dlatego też postanowiłem przygotować dla was subiektywny ranking tego, kto moim zdaniem w 2021 roku wygrał, a kto przegrał serca konsumentów.

Przegrany - Facebook

Oczywiście zestawienia nie mogłem zacząć od kogokolwiek innego, niż najgorszej firmy roku 2021 - Facebooka. I moim zdaniem, jest to "wyróżnienie" jak najbardziej zasłużone. Jeżeli wcześniej Facebook nie udowadniał, że nie dba o swoich klientów poprzez wycieki danych czy pozwalanie na manipulację społeczną z użyciem swojej platformy, to pokazał to w 2021. Z jednej strony - kolejne wycieki opiewające nawet na 800 mln kont, z drugiej - doniesienia sygnalistki o tym, co dzieje się wewnątrz Facebooka - Instagram szkodzący zdrowiu psychicznemu dzieci, pozwalanie na szerzenie dezinformacji czy moderacja która celowo przymyka oko na wpisy osób o dużym zasięgu. Finalnie - nieudany rebranding i projekt Metaverse, który jak żaden inny zbliża nas do scenariusza filmu o dystopijnej przyszłości. Notowania Facebooka już wcześniej były niskie, ale w tym roku korporacja przebiła samą siebie.

Przegrany - YouTube

YouTube przez cały czas trwania pandemii zmaga się z problemem szerzenia fałszywych materiałów dotyczących COVID-19, jednak to, jak sobie z nimi radzi jest po prostu warte politowania. Regularni twórcy nie mogą nawet wspomnieć takich słów jak "covid" i "pandemia" bo ich filmy są od razu demotyzowane bądź zdejmowane, podczas gdy filmy o tym, że covida wywołuje 5G hulają po serwisie jak wiatr po pustej stodole. Jednak YouTube nie znalazł by się w tym zestawieniu gdyby nie to, co zrobił w drugiej połowie roku sprawia, że chyba już na zawsze pozostanie on znienawidzony zarówno przez twórców, jak i widzów. Ukrycie licznika negatywnych komentarzy i zablokowanie API było ruchem bezsensownym i nieuzasadnionym interesami innymi niż samego YouTube'a. Jeżeli nawet twórcy którzy żyją z reklam rekomendują YouTube'a Vanced, to wiecie, że sprawa jest poważna.

Przegrany - Nokia

Nokia to marka która jak Fenix z popiołów odradza się po kolejnej swojej śmierci, ale coś mi mówi, że niedługo będzie potrzeba jej kolejnej reanimacji. Nowe otwarcie, które miało mieć miejsce w tym roku póki co okazało się mocnym zjazdem jeżeli chodzi o jakość oferowanych smartfonów. Dość powiedzieć, że w cenach, w których producent oferował niedawno kompletne flagowce dziś prezentuje telefon bez większości funkcji, których w tej cenie można by oczekiwać. Co więcej, producent ma też potężny problem z dostarczeniem na swoje telefony aktualizacji (niektóre z nowych wprost nie dostaną nowej wersji Androida). Liczba powodów, dla których warto wybrać smartfony tej marki jest dziś więc dosyć krótka i wciąż się kurczy. Nokia koniecznie musi zmienić kurs, jeżeli chce jeszcze liczyć się na rynku.

Przegrany - CD Projekt RED

Ach, CD Projekt... Jeżeli słaba premiera Cyberpunka mogła się zdarzyć, to to, co stało się w 2021 utrwaliło wizerunek firmy, która, krótko mówiąc, nie do końca stawia graczy na pierwszym miejscu. Ponad rok po premierze gra nie doczekała się wersji na konsole nowej generacji (z myślą o których była przecież projektowana), błędy jak były, tak są (choć oczywiście nie tyle co na starcie), a o zapowiadanych DLC póki co nie ma żadnych informacji. W Polsce CD Projekt wciąż utrzymuje status kultowego, ale za granicą często stawiany jest na równi z Ubisoftem czy EA jako przykład najgorszych praktyk rynkowych branży gier. I zasłużenie.

Zwycięzca - realme

Jest to co prawda bardziej wyróżnienie lokalne, niż globalne, ale zdecydowanie trzeba powiedzieć, że 2021 rok należał w Polsce do realme. Pomimo tego, że im, jak wszystkim, brakowało komponentów to dzięki takim modelom jak GT Neo dali radę przyciągnąć do siebie uwagę konsumentów. Zdecydowanie nie zrobili wszystkiego dobrze (GT Master Edition) ale widząc kolejkę, jaka ustawia się w galerii podczas jednej z promocji musze przyznać realme, że w 2021 udało zainstalować się im w świadomości rodzimych konsumentów jako poważny rynkowy gracz i mocna konkurencja dla Xiaomi.

Zwycięzca - Motorola

Jeżeli mówimy o smartfonach, to no zdecydowanie nie można pominąć tu Motoroli. Pomimo takich urządzeń jak RAZR 5G marce mocno w oczy zaglądało ryzyko stania się b-brandem, któremu trudno skraść serca (i portfele) kupujących. Motorola w 2021 dokonała jednak niemożliwego. Z jednej strony - zawalczyła jak równy z równym z realme i Xiaomi, szczególnie na półce ok 1000 zł. Przez chwilę miała nawet najtańszy telefon z 5G na rynku. Jednocześnie - modele G100 i G200 są świetnie wycenionymi, super wydajnymi urządzeniami, a seria Edge robi robotę w kategorii flagowców. Mam szczerą nadzieję, że takie podejście się Motce opłaca i że ta strategia będzie kontynuowana w 2022 roku. 2021 trzeba marce zaliczyć na duży plus.

Zwycięzca - Apple

Jak niewiele trzeba, by znaleźć się na ustach całego świata. Wystarczy jedynie być jedną z największych firm tech i posłuchać tego, czego chcą użytkownicy. W 2021 roku Apple zrobiło właśnie to, prezentując nowe Macbooki, które faktycznie są Pro. Swoimi procesorami ARM Apple już nie zamiata, ale wręcz mopuje konkurencją podłogę, jednocześnie dając użytkownikom z powrotem wszystkie potrzebne porty. iPhone'y 13 rozwiązują jedną z największych bolączek telefonów od Apple, czyli krótki czas pracy na baterii, a pod koniec roku firma ogłasza, że nie tylko zastosuje się do wymogów prawa do naprawy, ale wręcz uruchomi własny program, w którym każdy będzie miał dostęp do części i schematów.

Zwycięzca - Tesla/SpaceX/Starlink

O tym, jak 2021 rok wyglądał dla firm Elona Muska nie muszę chyba nikomu opowiadać. To właśnie dzięki ich sukcesom stał się on najbogatszym człowiekiem na świecie. Tesla przebiła swoją kapitalizacją całą branżę motoryzacyjną, statek Starship zanotował pierwszy udany lot i lądowanie, a do pierwszych konsumentów trafiły odbiorniki internetowe Starlink. Prawie wszystko do czego Elon dotknął się w 2021 wychodziło, czego podsumowaniem jest tytuł człowieka roku magazynu Times.

Tak wyglądają moi zwycięzcy i przegranie 2021 roku. Kto waszym zdaniem zasługuje na dodanie do poszczególnych kategorii? A może kogoś byście z nich usunęli?