Yahoo Finance, jak co roku wybrało najlepszą firmę roku. W 2021 zwyciężył Microsoft, co patrząc na to, jak firma radzi sobie na giełdzie oraz jak prezentuje się jej portfolio prduktowe, nie jest jakimś dużym zaskoczeniem. Jednak w tym roku portal postanowił nieco odejść od schematu i oprócz najlepszego przedsiębiorstwa, wybrać także to, które jest najgorsze. Decyzję postanowiono powierzyć w ręce użytkowników i w ankiecie, w której udział wzieło ponad 1000 osób, zapytać ich, który z dużych biznesów zasługuje na to niezbych szczytne miano. Użytkownicy byli bardzo jednomyślni, ponieważ zwycięzca zgarnął ponad połowę głosów. Drugie miejsce (Alibaba) był daleko w tyle.

Zwyciężył Facebook, chyba nikogo to nie dziwi

Wystarczy tylko krótkie spojrzenie na to, co Facebook robił w 2021 roku by zrozumieć, dlaczego bardzo łatwo zgodzić się z wyborem internatutów. Warto zacząć od najgłośniejszej zapowiedzi, czyli budowy Metaverse, ujednoliconego i zarządzanego przez Facebooka świata w VR. Dużo ludzi zdaje sobie sprawę, z jakimi niebezpieczeństwami wiąże się powstanie takiego tworu. Szczególnie, że sam Facebook wydaje się nie zwracać uwagi, jak wiele problemów wzbudza już sam zarządzane przez niego portale.

Mamy tu chociażby Instagrama, u którego niedawno wyciekło na światło dzienne to, jak bardzo negatywnie wpływa on na samoocenę i psychikę młodych ludzi. Z dokumentów wynika, że Facebook już dawno temu wiedział, że portal ten jest jednym z bardzo częstych powodów myśli samobójczych, a jednak - zdecydował się tego nie ujawniać. Priorytetyzowanie zysku kosztem zdrowia, a może nawet i życia ludzi jest czymś, za co na pewno pierwsze miejsce na liście się należy.

Do tego trzeba dodać brak walki z dezinformacją, a nawet - przyzwalanie na nią poprzez wybiórczą moderację i celowe przymykanie oko na to, co mówią użytkownicy Facebooka z największymi zasięgami. Nie mówię już nawet o kolejnych wyciekach danych i zmianach w polityce prywatności produktów Facebooka takich jak WhatsApp. Finalnie - ostatnio produkty Facebooka lubią przestać działać, a ostatnia awaria dała się ludziom we znaki.

Podsumowując to, nie dziwię się, że Facebook został wybrany najgorszą firmą 2021. Zgadzacie się z tym wyborem, czy też dla was inna firma zasługuje na to miano?