Nowy rok w Xbox Game Pass rozpoczął się naprawdę nieźle. Już w styczniu do katalogu trafiło kilka mocnych pozycji, m.in. Hell Let Loose, Assassin’s Creed Valhalla, Resident Evil 2 (Remake) czy Those Who Remain. Dobra passa trwa w najlepsze, czego doskonałym przykładem jest Palworld, które w XGP pojawiło się 19 stycznia. To prawdziwy fenomen w świecie gier wideo, którego nikt się nie spodziewał – nawet twórcy. Początek lutego również nie rozczarowywał. Gracze dostali Train Sim World 4, Resident Evil 3, czy Bloodstained: Ritual of the Night. A jak wygląda pierwszy miesiąc tegorocznej wiosny? Przekonajcie się sami!

Xbox Game Pass w marcu. W co zagracie?

5.03 – już dostępne

Warhammer 40,000: Boltgun (Konsole, Chmura, PC)

7.03

PAW Patrol World (Konsole, Chmura, PC)

12.03

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (Konsole, Chmura, PC)

13.03

Control Ultimate Edition (Konsole, Chmura, PC)

14.03

No More Heroes 3 (Konsole, Chmura, PC)

19.03

Lightyear Frontier (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera w ramach Game Preview

MLB The Show 24 (Konsole, Chmura, PC) – premiera

Co zniknie z oferty Xbox Game Pass w marcu?

Tradycyjnie, zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

15.03

Hardspace: Shipbreaker (Konsole, Chmura, PC)

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered (Konsole, Chmura, PC)

Shredders (Konsole, Chmura, PC)

Pamiętajcie też, o nowym cenniku Xbox Game Pass. Xbox Game Pass Ultimate, który zawiera w sobie oferty, zniżki, sieciową rozgrywkę wieloosobową na konsolach, EA Play, gry Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery oraz dodatkowe korzyści, kosztuje 62,99 zł. Abonenci Xbox Game Pass PC na ten moment mogą spać spokojnie - ich abonament nie drożeje i nadal będzie kosztować 39,99 zł miesięcznie. Dodatkowo, firma na kilka dni przed premierą Starfield zrezygnowała z promocyjnej oferty, w ramach której za 4 zł można było kupić dostęp do Xbox Game Pass Ultimate na 14 dni. Przypominam też, że od kilkunastu dni w ofercie Microsoftu dostępny jest Xbox Game Pass Core - najnowszy i zarazem najtańszy plan, o którym przeczytacie w moim podsumowaniu: Xbox Game Pass Core już jest. Co trzeba wiedzieć o abonamencie?