PlayStation Plus – Ile to kosztuje i który abonament wybrać

Usługi subskrypcyjne podbiły świat. Rewolucja objęła również graczy. Gier nie trzeba już kupować pojedynczo. W zamian za comiesięczną opłatę możemy zyskać dostęp do setek tytułów. Jedną z takich usług jest PlayStation Plus od Sony. Jak działa konsolowa subskrypcja? Ile kosztuje? Jakie warianty abonamentu można wykupić? Sprawdzamy.

PS Plus – Porównanie subskrypcji

Poniżej przyglądamy się 3 głównym planom abonamentowym oferowanym w ramach usługi PlayStation Plus – Essential, Extra i Premium. Prześledzimy nie tylko różnice między nimi, ale również postaramy się wyjaśnić, które z tych planów mogą najlepiej spełnić Twoje potrzeby i oczekiwania. Odpowiemy też na popularne pytania, które mogą nasunąć się podczas lektury tekstu.

PlayStation Plus Essential

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem PlayStation Plus lub szukasz podstawowego abonamentu, który zapewni Ci dostęp do kluczowych funkcji i korzyści platformy, PlayStation Plus Essential może być właściwym wyborem. Plan oferuje wszystkie niezbędne elementy, które sprawiają, że doświadczenie gamingowe na konsolach PlayStation staje się jeszcze pełniejsze.

Co miesiąc aktualizowany pakiet nowych gier to jedna z głównych atrakcji planu Essential, która pozwala Ci regularnie poszerzać kolekcję o nowe tytuły. Dodatkowo możliwość uczestniczenia w wieloosobowych grach online pozwoli Ci na wspólną rozgrywkę z przyjaciółmi i graczami z całego świata. Rabaty tylko dla subskrybentów to kolejna zaleta PlayStation Plus Essential, pozwalająca zaoszczędzać pieniądze na zakupach w PlayStation Store. Warto również wyróżnić dodatkowe funkcje oferowane przez PlayStation Plus Essential, takie jak Share Play, możliwość uzyskania pomocy dotyczącej gier, pamięć w chmurze oraz ekskluzywna zawartość dla wybranych tytułów.

Ceny PlayStation Plus Essential:

Subskrypcja 1-miesięczna : 37,00 zł

: 37,00 zł Subskrypcja 3-miesięczna : 100,00 zł

: 100,00 zł Subskrypcja 12-miesięczna: 295,00 zł

PlayStation Plus Extra

PlayStation Plus Extra to kolejny szczebelek subskrypcyjnej drabiny. Ten plan nie tylko dostarcza wszystkich podstawowych funkcji oferowanych przez PlayStation Plus Essential, ale także otwiera drzwi do bogatego katalogu gier, zawierającego setki tytułów (nie tylko tych dostarczanych co miesiąc w ramach pakietu Essential). Dzięki niemu możesz odkrywać zarówno topowe hity, jak i unikalne, niezależne produkcje. Plan Extra obejmuje także takie korzyści jak nowe gry co miesiąc, możliwość wieloosobowej gry online oraz ekskluzywne rabaty dostępne tylko dla subskrybentów. Ten abonament to także dostęp do kolekcji Ubisoft+ Classics.

Ceny PlayStation Plus Extra:

Subskrypcja 1-miesięczna : 58,00 zł

: 58,00 zł Subskrypcja 3-miesięczna : 165,00 zł

: 165,00 zł Subskrypcja 12-miesięczna: 520,00 zł

PlayStation Plus Premium

Dla tych, którzy pragną wycisnąć z PlayStation Plus jak najwięcej, przygotowano opcję Premium. Abonament ten oferuje wszystkie korzyści Essential i Extra, a dodatkowo otwiera drzwi do szeregu nowych opcji i możliwości. Katalog klasyki to jedna z głównych atrakcji PlayStation Plus Premium. Repozytorium pozwala odkrywać i grać w kultowe tytuły, które w przeszłości ukazały się na konsolach PlayStation. Dzięki temu możesz powrócić do ulubionych gier sprzed lat lub odkryć nowe perełki, które ukształtowały dzisiejszy świat gamingu. Kolejna wyjątkowa funkcja planu Premium to wersje próbne gier, które umożliwiają ich przetestowanie przed zakupem. Transmisja strumieniowa w chmurze to dodatkowa opcja, która umożliwia strumieniowe przesyłanie gier z katalogu gier PS4 oraz setek tytułów z katalogu klasyki na konsolę PS4 lub PS5. Dzięki temu możesz cieszyć się swoimi ulubionymi grami na dowolnej konsoli PlayStation, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.

Ceny PlayStation Plus Premium:

Subskrypcja 1-miesięczna : 70,00 zł

: 70,00 zł Subskrypcja 3-miesięczna : 200,00 zł

: 200,00 zł Subskrypcja 12-miesięczna: 630,00 zł

Porównanie planów PS Plus

Gdy porównujemy plany abonamentowe PlayStation Plus — Essential, Extra i Premium — ważne jest zrozumienie różnic między nimi, aby dokonać właściwego wyboru, który najlepiej odpowiada naszym potrzebom i preferencjom.

Plan Essential oferuje solidny zestaw podstawowych funkcji, takich jak gry co miesiąc, wieloosobowa gra online i ekskluzywne rabaty, co czyni go dobrym wyborem dla osób, które cenią sobie podstawowe funkcje PlayStation Plus.

Plan Extra rozszerza te funkcje, dodając dostęp do bogatego katalogu gier, który obejmuje zarówno nowe hity, jak i gry niezależne, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla tych, którzy chcą eksplorować różnorodność tytułów dostępnych na platformie PlayStation.

Natomiast plan Premium to najwyższy poziom subskrypcji, który oferuje wszystkie funkcje Essential i Extra, a dodatkowo daje dostęp do katalogu klasyki oraz wersji próbnych gier, co sprawia, że jest to idealna opcja dla najbardziej zaawansowanych graczy, którzy chcą czerpać maksymalną przyjemność z gier na konsolach PlayStation. Będzie to również najlepszy wybór, jeśli zależy Ci na transmisji strumieniowej w chmurze.

Czy potrzebuję PlayStation Plus, żeby grać online?

Wielu graczy zadaje sobie pytanie, czy posiadanie abonamentu PlayStation Plus jest konieczne do grania we wszystkie gry online na konsolach PlayStation. Odpowiedź na to pytanie jest nieco skomplikowana, ale ogólnie rzecz biorąc, większość obecnych tytułów wymaga wykupienia subskrypcji PlayStation Plus, aby mieć dostęp do trybu wieloosobowego online.

Gry, które zostały kupione na fizycznym nośniku lub pobrane ze sklepu PlayStation Store, zazwyczaj wymagają aktywnego abonamentu PlayStation Plus do udziału w rozgrywce online. Istnieje jednak pewna liczba produkcji free-to-play, takich jak Fortnite, Apex Legends czy Call of Duty Warzone, które pozwalają na grę online bez konieczności posiadania abonamentu.

Czy gry z PlayStation Plus są na zawsze moje?

Co miesiąc w każdym z abonamentów otrzymujemy kilka gier. Wiele osób może zastanawiać się, czy zostaną one z nimi na zawsze, czy też po wygaśnięciu subskrypcji stracą do nich dostęp. Odpowiedź jest dość prosta. Gry dostępne w ramach PlayStation Plus pozostają dostępne tak długo, jak długo użytkownik ma aktywną subskrypcję. Jeśli abonament PlayStation Plus zostanie anulowana lub wygaśnie, użytkownik straci dostęp do gier, które otrzymał w ramach subskrypcji. Jednak gdy subskrypcja zostanie odnowiona, dostęp do tych tytułów zostanie przywrócony, a użytkownik będzie mógł ponownie cieszyć się rozgrywką. Warto jednak zauważyć, że niektóre gry w katalogu PlayStation Plus mogą mieć określony czas dostępności. Jest to prawdopodobnie związane z czasowymi licencjami udzielanymi marce Sony. W takim przypadku użytkownicy zostaną o tym wcześniej poinformowani, co pozwoli im zareagować i podjąć decyzję, czy chcą zakupić grę, aby zachować do niej dostęp po wygaśnięciu subskrypcji.