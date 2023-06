Tanio już było. Xbox Series X i Xbox Game Pass z podwyżką cen w Polsce!

Stale oceniamy naszą działalność, aby zaoferować naszym fanom wspaniałe opcje grania. Nasza sugerowana cena detaliczna Xbox Series S pozostaje na poziomie 299 dolarów (250 funtów, 300 euro) Xbox Series X to 499 dolarów (450 funtów, 500 euro).

- jeszcze rok temu Microsoft stał na stanowisku, że nie pójdzie w ślady konkurencji i nie zmieni cennika swoich konsol. Szybko okazało się, że nie jest to prawdą, przynajmniej na naszym rynku i sytuacją z przeliczaniem walut. Xbox Series X startował w Polsce z ceną 2249 zł, Xbox Series S dostępny był za 1349 zł. Te ceny już od jakiegoś czasu nie obowiązują. Za mocniejszą wersję trzeba zapłacić 2399 zł. Model bez napędu i ze słabszymi podzespołami to koszt 1399 zł. I wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze drożej. Firma potwierdziła oficjalnie, że zmienia cennik swojej najmocniejszej konsoli Series X.

Xbox Series X w Polsce zdrożeje. Ile przyjdzie zapłacić za konsolę?

"Utrzymywaliśmy nasze ceny konsol przez wiele lat i dostosowywaliśmy je do warunków konkurencji na każdym rynku"

- mówi Kari Perez, szefowa działu komunikacji Xbox, w oświadczeniu dla The Verge potwierdzając jednocześnie, że podwyżki cen konsol Xbox Series X dotkną wiele krajów z wyłączeniem USA, Japonii, Chile, Brazylii i Kolumbii. A to oznacza, że już 1 sierpnia możemy spodziewać się podniesienia ceny także w Polsce. Microsoft nie zdradza konkretnych cen w poszczególnych krajach, ale w strefie euro za Xbox Series X przyjdzie zapłacić 549,99 euro - czyli w przeliczeniu ok. 2437,63 zł (bez uwzględnienia różnic w podatkach). Już teraz w naszym kraju za konsolę trzeba zapłacić 2399 zł (ok. 541 euro). A to może oznaczać, że za prawie 3-letni sprzęt zapłacić możemy ok. 2500 zł. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się za kilka tygodni. Microsoft jednocześnie potwierdził, że nie planuje na ten moment podwyżek cen konsoli Xbox Series S z dyskiem SSD 500 GB, która za kilka tygodni doczeka się nowego wariantu kolorystycznego i większego dysku SSD.

Xbox Series X i Xbox Game Pass. Microsoft zapowiada podwyżki!

Wyższe ceny konsoli Xbox Series X to dopiero początek. Microsoft potwierdził także, że już w lipcu zmieni się cennik usługi Xbox Game Pass dającej dostęp do bogatego katalogu gier na konsolach Xbox i komputerach PC. Dotyczy to przede wszystkim abonamentów Ultimate i Konsola. Xbox Game Pass Ultimate, który zawiera w sobie Xbox Live Gold, EA Play, gry Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery oraz dodatkowe korzyści na ten moment kosztuje 54,99 zł miesięcznie. Po podwyżce, która nastąpi 6 lipca przyjdzie za abonament zapłacić 62,99 zł - o 8 zł więcej niż dotychczas.

Niby to niewielka różnica, ale granica 60 zł została przekroczona. Plan Xbox Game Pass Konsola podrożeje z 40 zł na 42,99 zł. Co ciekawe, abonenci Xbox Game Pass PC na ten moment mogą spać spokojnie - ich abonament nie drożeje i nadal będzie kosztować 39,99 zł miesięcznie. Jak zmiany cennika przełożą się na liczby subskrybentów? Myślę, że na ten moment nic się nie zmieni, gdyż wielu graczy wciąż posiada aktywne abonamenty wykupione w dużo niższych cenach i kończące się za rok lub nawet dłużej.