Rewelacyjny początek roku z Xbox Game Pass. Mnóstwo świetnych gier!

Ostatnie miesiące w Game Passie przyniósł graczom wiele premier, w tym Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Football Manager 2024 w edycji na konsole i PC oraz szereg innych gier, które z pewnością znalazły zainteresowanie. W grudniowej ofercie mieliśmy za to do czynienia z takimi tytułami jak Remnant: From the Ashes, Remnant II, Spirit of the North, SteamWorld Build, Clone Drone in the Danger Zone, Rise of the Tomb Raider, While the Iron’s Hot, World War Z: Aftermath, Goat Simulator 3, Against the Storm, Tin Hearts czy Far Cry 6.

Teraz przyszła pora na poznanie styczniowej oferty. Co ciekawego pojawi się w pierwszych tygodniach pierwszego miesiąca tego roku? Microsoft udostępnił dziś pełną rozpiskę, którą znajdziecie poniżej — i trzeba przyznać, że początek 2024 roku dla graczy pecetowych lub xboksowych jest wybitny i przepełniony świetnymi produkcjami dostępnymi w cenie abonamentu.

Xbox Game Pass na styczeń 2024. Wszystkie nowe gry w ofercie

Źródło: Xbox

3 stycznia:

Close to the Sun (Chmura, Konsole, PC)

4 stycznia:

Hell Let Loose (Chmura, Xbox Series X|S, PC)

9 stycznia:

Assassin’s Creed Valhalla (Chmura, Konsole, PC)

Figment (Chmura, Konsole, PC)

11 stycznia:

Super Mega Baseball 4 (Chmura, Konsole, PC)

We Happy Few (Chmura, Konsole, PC)

16 stycznia:

Resident Evil 2 (Chmura, Konsole, PC)

Those Who Remain (Chmura, Konsole, PC)

Game Pass w styczniu. Co zniknie z oferty?

Tradycyjnie, zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

5 stycznia:

Grand Theft Auto V (Chmura, Konsole)

15 stycznia:

Garden Story (Chmura, Konsole, PC)

MotoGP 22 (Chmura, Konsole, PC)

Persona 4 Golden (Chmura, Konsole, PC)

Persona 3 Portable (Chmura, Konsole, PC)

Pamiętajcie też, o nowym cenniku Xbox Game Pass. Xbox Game Pass Ultimate, który zawiera w sobie oferty, zniżki, sieciową rozgrywkę wieloosobową na konsolach, EA Play, gry Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery oraz dodatkowe korzyści, kosztuje 62,99 zł. Abonenci Xbox Game Pass PC na ten moment mogą spać spokojnie - ich abonament nie drożeje i nadal będzie kosztować 39,99 zł miesięcznie. Dodatkowo, firma na kilka dni przed premierą Starfield zrezygnowała z promocyjnej oferty, w ramach której za 4 zł można było kupić dostęp do Xbox Game Pass Ultimate na 14 dni. Przypominam też, że od kilku miesięcy w ofercie Microsoftu dostępny jest Xbox Game Pass Core - najnowszy i zarazem najtańszy plan, o którym przeczytacie w moim podsumowaniu: Xbox Game Pass Core już jest. Co trzeba wiedzieć o abonamencie?

Chociaż odejście GTA 5 na pewno zaboli wielu graczy, to nowości w postaci Assassin's Creed Valhalla, Resident Evil 2, Hell Let Loose czy We Happy Few są prawdziwą rewelacją. Jak oceniacie zestawienie na styczeń? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Xbox