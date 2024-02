Ta gra jest największą premierą w Xbox Game Pass. Twórcy chwalą się wynikami!

Czym jest Palworld? To najnowsza produkcja japońskiego studia Pocketpair, która od kilkunastu dni nie schodzi z list najczęściej ogrywanych tytułów na Steam i konsolach Xbox. Czym jest Palworld? Najprościej mówiąc: Palworld to gra, w której gracze mogą spokojnie żyć obok tajemniczych stworzeń znanych jako Pals lub ryzykować życie, aby odeprzeć atak bezwzględnego syndykatu kłusowników. Pals mogą być wykorzystywane do walki i rozmnażania, lub mogą być zaprzęgnięte do pracy na farmach lub w fabrykach. Można je nawet sprzedać lub zjeść. Gra w chwili obecnej dostępna jest w ramach Game Previes (Xbox) lub Wczesnego Dostępu (Steam). Nie przeszkadza jej to jednak w biciu kolejnych kamieni milowych, które z pewnością twórcom się nie śniły.

W zaledwie dwa tygodnie, Palworld przyciągnęło przed ekrany telewizorów, monitorów i innych ekranów 19 mln graczy, z czego 7 mln gra na konsolach Xbox (także w ramach abonamentu Xbox Game Pass), a 12 mln to gracze Steam. Kilka dni temu jednocześnie na tej platformie grało w Palworld ponad 2,1 mld osób! To wynik doskonały i zostawiający inne popularne tytuły daleko w tyle. Palworld ustępuje jedynie PUBG: BATTLEGROUNDS, które w styczniu 2018 r. przyciągnęło na Steam ponad 3,2 mln graczy w jednym momencie.

Palworld nie ma sobie równych. Pokémony z giwerami skradły serca graczy

Wynikami Palworld chwali się zarówno studio Pocketpair, jak i Microsoft, który informuje, że Palworld jest najchętniej wybieraną pozycją w Xbox Game Pass spośród tytułów od studiów third party. Firma podaje, że grze udało się ostatnio osiągnąć prawie 3 mln aktywnych graczy dziennie (na samej konsoli Xbox), co czyni ją najczęściej graną produkcją dostępną na Xbox. Microsoft mówi również, że blisko współpracuje z twórcami Palword oferując im m.in. wsparcie od strony technicznej:

Ze strony Xbox współpracujemy z Pocketpair, aby zapewnić wsparcie dla wersji gry na Xbox. Zapewniamy wsparcie w celu włączenia dedykowanych serwerów, oferujemy zasoby inżynieryjne, aby pomóc w optymalizacji GPU i pamięci, przyspieszamy proces udostępniania graczom aktualizacji Palworld i współpracujemy z zespołem nad optymalizacją tytułu dla naszej platformy.

Być może to też jedna z kwestii dla których Palword nie jest dostępne na konsole konkurencji. Twórcy na ten moment stoją na stanowisku, że nie planują innych wersji, co z pewnością rozczarowuje graczy PlayStation.