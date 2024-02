Warto mieć Xbox Game Pass! W lutym abonenci dostają masę hitów!

Nowy miesiąc, nowe rozdanie Game Passa. Jakie gry trafią do abonamentu Xbox Game Pass w najbliższych dniach

Można odnieść wrażenie, że abonamenty z grami regularnie zmieniają swoją ofertę. Co kilka dni przeplatają się wieści dotyczące świeżutkich tytułów w ofertach PlayStation, Xboksa czy Amazona. Dzisiaj moc nowości od Microsoftu. Pierwsze z nich trafiają do abonamentu już dzisiaj!

Xbox Game Pass: luty 2024

Nowe gry w Xbox Game Pass. Luty 2024

6.02.2024 — Anuchard (chmura, konsole, PC)

(chmura, konsole, PC) 7.02.2024 — Train Sim World 4 (chmura, konsole, PC)

(chmura, konsole, PC) 8.02.2024 — Madden NFL 24 (chmura, konsole, PC)

(chmura, konsole, PC) 13.02.2024 — Resident Evil 3 (chmura, konsole, PC)

(chmura, konsole, PC) 14.02.2024 — A Little to the left (chmura, konsole, PC)

(chmura, konsole, PC) 14.02.2024 — Bloodstained: Ritual of the Night (chmura, konsole, PC)

(chmura, konsole, PC) 15.02.2024 — PlateUp! (chmura, konsole, PC)

(chmura, konsole, PC) 20.02.2024 — Return to Grace (chmura, konsole, PC).

Ponadto już dziś abonenci mogą cieszyć się dodatkami do gier F1 23 (Champions upgrade), The Sims 4 (Jungle Adventure Pack) oraz Smite (Year 11 Starter Pack).

Jak widać — oferta na ten miesiąc jest dość bogata i absolutnie każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Od miłośników walk z szeroko pojętym wachlarzem potworów, przez symulację, sportówki, jedne z najlepszych horrorów w historii, na solidnych metroidvaniach i roguelite kończąc! Wisienką na torcie są dodatki do gier, które cieszą się od dawna mianem klasyków i od dawna mają wiernych miłośników!

Gry które opuszczają abonament Xbox Game Pass. Luty 2024

Dla równowagi, poza zestawem solidnych produkcji które zasilą bibliotekę Xbox Game Pass, jest też kilka gier, które z niego znikną. Tym razem będą to dwa tytuły, które dostępne będą do 15 lutego 2024: Galactic Civilizations III (PC) oraz Opus: Echo of Starsong (chmura, konsole PC).