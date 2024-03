SkyShowtime nowości marzec 2024. Lista premier – nowe filmy i seriale

Wiemy, co będzie najważniejszą premierą na SkyShowtime w marcu, ale to nie jedyna nowość. Poznajcie nowe filmy i seriale, które wkrótce pojawią się na platformie.

Nowości na SkyShowtime w marcu to przede wszystkim wyczekiwany debiut w abonamencie prawdopodobnie największego filmu zeszłego roku. Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji zobaczyć najnowszej produkcji twórcy "Incepcji" i "Mrocznego Rycerza", to już niebawem będzie mógł to zrobić właśnie na SkyShowtime. Pozostałe premiery to seriale, które mogą okazać się nie lada niespodziankami. Wśród nich są trzy zróżnicowane propozycje, o których przeczytacie obszernie poniżej.

Oppenheimer - gdzie oglądać online?

W marcu na Skyshowtime na pewno wyróżnia się film "Oppenheimer", który zapowiada się jako kinowa uczta dla miłośników ambitnego kina. Pod reżyserią nominowanego do Oscara Christophera Nolana widzowie będą mieli okazję zagłębić się w głąb umysłu J. Roberta Oppenheimera, legendarnego fizyka teoretycznego, który kierował projektem budowy pierwszej bomby atomowej w ramach Projektu Manhattan. Obsada filmu to zespół doskonałych aktorów, w tym nagrodzony Oscarem Matt Damon, nominowany do Oscara Robert Downey Jr., nominowana do Oscara Florence Pugh oraz inni utalentowani artyści, tak jak Josh Hartnett czy laureaci Oscara Casey Affleck, Rami Malek i Kenneth Branagh.

Intrygujący miniserial "Mary & George" przybliża widzom nieprawdopodobną, lecz prawdziwą historię Mary Villiers i jej syna George'a, którzy dzięki intrygom i intrygom zdołali zdobyć serca angielskiego dworu, stając się jedną z najpotężniejszych rodzin w kraju. Julianne Moore gra Mary Villiers, ubogą, ale sprytną kobietę, która postanawia wykorzystać seksualne upodobania króla Jakuba I Stuarta. Za pomocą swojego drugiego syna, George’a, który zostaje kochankiem monarchy, Mary zdobywa wpływy i bogactwo na angielskim dworze. Jednak jej plany mogą się obrócić przeciwko niej, gdy George zacznie mieć własne ambicje i problemy z matką. W serialu grają także Nicholas Galitzine, Tony Curran, Nicola Walker i Trine Dyrholm.

SkyShowtime - jakie nowe seriale w marcu?

Serial "Sexy Beast" to kolejna pozycja, która zachęca do zapoznania się z ofertą SkyShowtime. Akcja rozgrywa się w latach 90. w Londynie, gdzie dwaj przyjaciele i drobni przestępcy, Gal Dove i Don Logan, prowadzą beztroskie życie. Jednak ich spokój zostaje zakłócony przez Teddy’ego Bassa, bezwzględnego gangstera, który zmusza ich do udziału w niebezpiecznym napadzie. Tymczasem Gal zakochuje się w Deedee Harrison, gwiazdzie filmów dla dorosłych, która chce zmienić swoje życie. W rolach głównych James McArdle, Emun Elliott, Sarah Greene, Stephen Moyer i Tamsin Greig.

“Veronika” to nordycki thriller z elementami paranormalnymi, który przenosi nas do małego miasteczka w Norwegii. Tam policjantka Veronika Gren, która zmaga się z uzależnieniem od leków i trudną sytuacją rodziną, odkrywa, że ma zdolność widzenia zmarłych. Ta tajemnicza moc pomoże jej rozwikłać zagadkę serii morderstw, które mają związek z jej przeszłością. W serialu grają Alexandra Rapaport, Tobias Santelmann, Lena Endre i Sverrir Gudnason.

Pozostałe premiery na SkyShowtime marzec 2024

Spuszczone ze smyczy (Strays)

Mówią, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Ale co, jeśli ten człowiek jest kompletną szują? Czy w takiej sytuacji zamiast psiej przyjaźni nie należy mu się psia zemsta? Porzucony psiak razem z innymi bezpańskimi zwierzakami postanawia zemścić się na paskudnym właścicielu, który się go pozbył. Bohaterom tej komedii, wyprodukowanej przez nagrodzony Oscarem® duet Phila Lorda i Chrisa Millera (Spider-Man: Poprzez multiwersum), głosów użycza plejada gwiazd – w tym Will Ferrell, Jamie Foxx, Will Forte, Randall Park oraz Isla Fisher.

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime od 16 marca.

The Women in the Wall

Serial The Woman in the Wall opowiada o jednym z najbardziej szokujących skandali w historii Irlandii, dotyczącym nieludzkich azyli prowadzonych przez siostry Magdalenki. Lorna Brady (Ruth Wilson) to kobieta z fikcyjnego miasteczka Kilkinure, która pewnego ranka po przebudzeniu znajduje w swoim domu zwłoki. Od czasu pobytu w klasztorze Kilkinure Lorna cierpi na ekstremalne napady lunatykowania, dlatego teraz z przerażeniem próbuje odpowiedzieć sobie na pytania: kim jest martwa kobieta i czy ona sama może być odpowiedzialna za jej śmierć?

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime. Nowe odcinki dodawane do serwisu co tydzień.

HALO

Serial HALO, stworzony przez showrunnera i producenta wykonawczego Davida Wienera (Brave New World), rozgrywa się w uniwersum znanym z premiery pierwszej gry HALO na konsolę Xbox® z 2001 r. Ta widowiskowa opowieść o konflikcie ludzi i obcego zagrożenia, znanego jako Przymierze, jest bogata w przejmujące historie bohaterów, akcję, przygody i pełną rozmachu wizję przyszłości XXVI wieku.

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime. Nowe odcinki dodawane do serwisu co tydzień.

Ted

Seth MacFarlane (twórca serialu Family Guy) zaprasza na prequel filmowych hitów o pluszowym misiu, który ożywa w wyniku dziecięcego życzenia. Ted to bawiący do łez serial z przymrużeniem oka, który opowiada o perypetiach dorastającego Johna Benneta i jego najlepszego kumpla, pyskatego misia Teda. Akcja serialu osadzona jest w latach 90., kiedy chwila największej sławy Teda właśnie przeminęła. Teraz Ted zostaje zmuszony do chodzenia do liceum wraz z Johnem, gdzie w oparach ściąganych buchów wspólnie doświadczają wzlotów i upadków nastoletniego życia.

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime. Nowe odcinki dodawane do serwisu co tydzień.