Microsoft szykuje spore zmiany w swoich abonamentach dla graczy. Już po wakacjach pożegnamy się z Xbox Live Gold. Plan ten zostanie zastąpiony podstawową subskrypcją Xbox Game Pass Core. Co o niej wiemy? Ile kosztuje i co oferuje?

W zeszłym roku w ramach abonamentu Xbox Live Gold zaszły spore zmiany - Microsoft przestał oferować darmowe gry z konsol Xbox 360. Wygląda na to, że w tym roku plan ten całkowicie zostanie usunięty, co mnie specjalnie nie zaskakuje, gdyż na tle abonamentów Xbox Game Pass wygląda naprawdę słabo. Xbox Live Gold oferuje "zaledwie" specjalne zniżki Deals with Gold, darmowe gry co miesiąc w ramach Games with Gold i tryb dla wielu graczy na konsoli.

W usuniętym już wpisie w serwisie Windows Central pojawiła się informacja, że już na początku września Xbox Live Gold zostanie usunięte i zastąpione dodatkowym planem Xbox Game Pass. Xbox Game Pass Core, bo tak się będzie nazywał najtańszy z dostępnych abonamentów, oferować będzie tryb wielu graczy na konsoli, dostęp do wyselekcjonowanej biblioteki ponad 25 gier oraz zniżek w Microsoft Store. Wśród tytułów znaleźć się mają:

Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori and the Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Xbox Game Pass Core - nowy abonament zastąpi Xbox Live Gold

Wprowadzenie nowego abonamentu i zastąpienie nim Xbox Live Gold planowane jest na 1 września tego roku. Xbox Game Pass Core kosztować ma tyle samo, co Gold oraz Xbox Game Pass PC - przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. W Polsce, po zmianach w cennikach Xbox Live Gold na miesiąc kosztuje niezmiennie 29,99 zł, natomiast za Xbox Game Pass PC trzeba zapłacić 39,99 zł miesięcznie. Jak będzie więc wyglądał cennik w naszym kraju? Microsoft potwierdził, że będzie to 29 zł miesięcznie lub 249 zł rocznie.

Co to oznacza dla graczy? Przede wszystkim zmieniona oferta związana z dostęp do usług online na konsolach Xbox oraz samych gier, które każdego miesiąca pojawiały się w ramach Xbox Live Gold. Odbije się to też na tych, którzy szukając oszczędności kupowali tańszy podstawowy abonament, kumulowali miesiące (a nawet lata) i konwertowali na darmową subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate. Kilka tygodni temu Microsoft zmienił regulamin, który obniżał atrakcyjność takiej konwersji, ale wciąż warto z niej było korzystać:

Współczynnik konwersji subskrypcji Xbox Live Gold i PC Game Pass: Pozostały czas zostanie przeliczony na czas subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate w stosunku 3:2 i zaokrąglony w górę do następnego pełnego dnia. Na przykład 90 dni pozostałych do końca subskrypcji Xbox Live Gold lub PC Game Pass zostanie zamienione na 60 dni czasu subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate.

Likwidując Xbox Live Gold i wprowadzenie Xbox Game Pass Core sprawi, że konwersje te przestaną obowiązywać - pytanie tylko czy Microsoft przygotuje jakąś ofertę specjalną dla tych, którzy mają aktywną subskrypcję Golda i z automatu przejdą na Core. Przekonamy się niebawem. Obecni subskrybenci Xbox Live Gold nie będą musieli dokonywać żadnych zmian na swoim koncie - wszystko zostanie zaktualizowane automatycznie.