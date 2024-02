Microsoft aktualizuje listę gier, które do katalogu Xbox Game Pass zawitają w najbliższych dniach. Ostatnie dni lutego wyglądają naprawdę interesująco, choć nie mamy żadnej wielkiej premiery się naprawdę mocna! Nie oznacza to jednak, że nie będzie w co grać. Wręcz przeciwnie!

Nowy rok w Xbox Game Pass rozpoczął się naprawdę nieźle. Od początku roku do katalogu trafiło kilka mocnych pozycji, m.in. Hell Let Loose, Assassin’s Creed Valhalla, Resident Evil 2 (Remake) czy Those Who Remain. Dobra passa trwa w najlepsze, czego doskonałym przykładem jest Palworld, które w XGP pojawiło się 19 stycznia. To prawdziwy fenomen w świecie gier wideo, którego nikt się nie spodziewał – nawet twórcy. Początek lutego również nie rozczarowywał. Gracze dostali Train Sim World 4, Resident Evil 3, czy Bloodstained: Ritual of the Night. Równie mocna jest końcówka miesiąca, która zachęci graczy tytułami, z którymi można spędzić przynajmniej kilkadziesiąt godzin. Wiemy też, co pojawi się zaraz na początku marca. Co przygotowano dla graczy?

Xbox Game Game Pass na koniec lutego i początek marca. W co zagracie?

21.02 – już dostępne

Return to Grace (Konsole, Chmura, PC)

Tales of Arise (Konsole, Chmura, PC)

22.02

Bluey: The Videogame (Konsole, Chmura, PC)

27.02

Maneater (Konsole, Chmura, PC)

Madden NFL 24 (Chumra) – w ramach usługi EA Play (gra jest już dostępna w XGP na konsole i PC)

28.02

Indivisible (Konsole, Chmura, PC)

29.02

Space Engineers (Konsole, Chmura, PC)

5.03

Warhammer 40,000: Boltgun (Konsole, Chmura, PC)

Warto też dodać, że już teraz gracze Microsoft Flight Simulator i miłośnicy dobrego kina Sci-Fi mogą zasiąść za sterami Królewskiego Ornitoptera Atrydów i udać się w podróż nad piaszczystymi terenami planety Arrakis. Na pilotów czeka kilka dodatkowych wyzwań, w tym samouczek, misje na czas, a nawet misja ratunkowa. Wszystko w ramach dodatku Microsoft Flight Simulator: Dune Expansion oraz kampanii promującej film kinowy "Diuna – część 2", który na srebrne ekrany, po sporych opóźnieniach, trafi do Polski już w przyszłym tygodniu.

Xbox Game Pass na koniec lutego. Co zniknie z oferty?

Tradycyjnie, zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie? Powinniście nie być smutni, gdyż w tym miesiącu z usługi zostaną usunięte zaledwiedwie gry, z czego jedna zostanie zastąpiona nowszą odsłoną serii.

29.02

Madden NFL 22 (Konsole, PC) – w ramach usługi EA Play

Soul Hackers 2 (Konsole, Chmura, PC)

Pamiętajcie też, o nowym cenniku Xbox Game Pass. Xbox Game Pass Ultimate, który zawiera w sobie oferty, zniżki, sieciową rozgrywkę wieloosobową na konsolach, EA Play, gry Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery oraz dodatkowe korzyści, kosztuje 62,99 zł. Abonenci Xbox Game Pass PC na ten moment mogą spać spokojnie - ich abonament nie drożeje i nadal będzie kosztować 39,99 zł miesięcznie. Dodatkowo, firma na kilka dni przed premierą Starfield zrezygnowała z promocyjnej oferty, w ramach której za 4 zł można było kupić dostęp do Xbox Game Pass Ultimate na 14 dni. Przypominam też, że od kilkunastu dni w ofercie Microsoftu dostępny jest Xbox Game Pass Core - najnowszy i zarazem najtańszy plan, o którym przeczytacie w moim podsumowaniu: Xbox Game Pass Core już jest. Co trzeba wiedzieć o abonamencie?