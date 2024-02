Pierwsza gra Activision Blizzard wkrótce w Xbox Game Pass. Znamy szczegóły!

W połowie października ubiegłego roku udało się zamknąć sprawę transakcji opiewającej na 70 mld dolarów. Tyle Microsoft wydał, by przejąć Activision Blizzard - twórców Diablo, Call of Duty, Warcraft i wielu popularnych na rynku gier wideo marek. Zanim jednak doszło do przejęcia, wiele dyskutowano na temat tego, kiedy gry Activision trafią do katalogu Xbox Game Pass. Oficjalne stanowisko było takie, że wybrane produkcje trafią do abonamentu, ale stanie się to dopiero w 2024 r. Teraz już wiemy, ze pierwszy tytuł trafi tam już w przyszłym miesiącu!

Diablo IV w Xbox Game Pass już w przyszłym miesiącu

Diablo IV jest pierwszą produkcją Activision Blizzard, która trafi do usługi Xbox Game Pass już 28 marca. Warto jednak zaznaczyć, że przedstawiciele Microsoftu potwierdzili, że dotyczy to wyłącznie pełnej wersji usługi. Użytkownicy Xbox Game Pass Core nie będą mieli możliwości zagrania w ten tytuł w ramach swojego planu. Xbox Game Pass Core to najtańszy wariant abonamentu oferujący bibliotekę ponad 30 gier, która będzie aktualizowana, ale nie z taką częstotliwością jak standardowy katalog Xbox Game Pass. Posiadacze podstawowego planu zmiany będą dostrzegać 2-3 razy w roku.

Przy okazji warto dodać, że Xbox Game Pass może się pochwalić bazą użytkowników na poziomie 34 milionów graczy. Po niemal dwóch latach milczenia, Microsoft zdecydował się udostępnić nowe liczby, które wskazują wzrost na poziomie ok. 36 procent w porównaniu z poprzednimi informacjami, które zaprezentowano w styczniu 2022 r. Jednak liczba ta nie oddaje jednak tego, jak w rzeczywistości wygladała baza subskrybentów Xbox Game Pass w ostatnich dwóch latach, gdyż uwzględnia ona teraz tych, którzy korzystali wyłącznie subskrybcji Xbox Live Gold. W zeszłym roku zamieniona została na Xbox Game Pass Core i liczba użytkowników została zsumowana.